Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов - 28.01.2026
Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов
Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов
Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов
Комитет Госдумы по охране здоровья, являющийся соисполнителем, рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T10:56+0300
2026-01-28T10:56+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья, являющийся соисполнителем, рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы медицинского освидетельствования иностранных граждан, об ответственности за уклонение от прохождения осмотра и подделку медицинских документов. Как ранее рассказал РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, Госдума последовательно совершенствует миграционную политику, в частности, с целью защиты россиян. По его словам, новый пакет мер направлен на усиление миграционного контроля и защиту здоровья граждан РФ. Авторами законопроектов выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость направлять их в МВД России. При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего. Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования - с возможностью их выдворения по решению суда - или за нарушение порядка его проведения. Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы. Как ранее отмечал Володин, принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья граждан России.
10:56 28.01.2026
 
Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов

Комитет ГД поддержал проекты по улучшению системы медосмотра мигрантов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Иностранные рабочие
Иностранные рабочие
Иностранные рабочие. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
