https://1prime.ru/20260128/medosmotr-866967100.html

Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов

Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов - 28.01.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проекты о медосмотре мигрантов

Комитет Госдумы по охране здоровья, являющийся соисполнителем, рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T10:56+0300

2026-01-28T10:56+0300

2026-01-28T10:56+0300

общество

россия

рф

вячеслав володин

госдума

дума

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья, являющийся соисполнителем, рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы медицинского освидетельствования иностранных граждан, об ответственности за уклонение от прохождения осмотра и подделку медицинских документов. Как ранее рассказал РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, Госдума последовательно совершенствует миграционную политику, в частности, с целью защиты россиян. По его словам, новый пакет мер направлен на усиление миграционного контроля и защиту здоровья граждан РФ. Авторами законопроектов выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость направлять их в МВД России. При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего. Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования - с возможностью их выдворения по решению суда - или за нарушение порядка его проведения. Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы. Как ранее отмечал Володин, принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья граждан России.

https://1prime.ru/20221223/839289721.html

https://1prime.ru/20251102/nelegaly-864160553.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, вячеслав володин, госдума, дума, мвд