Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе

2026-01-28T17:50+0300
ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов, заявил мэр города Зохран Мамдани, комментируя планы администрации по повышению налогов. "Мы также унаследовали крупнейший финансовый кризис, с которым город сталкивался со времён Великой рецессии", — сказал Мамдани в эфире телеканала CNBC. По его словам, предлагаемые меры, включая налоговые изменения, направлены на стабилизацию финансового положения мегаполиса и укрепление социальной устойчивости города в долгосрочной перспективе. Мэр подчеркнул, что от сильного и устойчивого Нью-Йорка выигрывают все жители, даже если отдельные программы не приносят им прямой выгоды. "Каждый получает пользу от более сильного города. Даже если вам кажется, что программы, о которых мы говорим, не приносят вам прямой выгоды, их вклад в прочность нашего общества невозможно измерить — хотя бы с точки зрения душевного спокойствия", — отметил он.
