https://1prime.ru/20260128/mer-866977406.html

Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе

Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе - 28.01.2026, ПРАЙМ

Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе

Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов, заявил мэр города Зохран Мамдани, комментируя планы... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T17:50+0300

2026-01-28T17:50+0300

2026-01-28T17:50+0300

мировая экономика

нью-йорк

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1c/866977239_0:153:3011:1847_1920x0_80_0_0_17ea00fff4c52f32ba6b2a8a993831c3.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов, заявил мэр города Зохран Мамдани, комментируя планы администрации по повышению налогов. "Мы также унаследовали крупнейший финансовый кризис, с которым город сталкивался со времён Великой рецессии", — сказал Мамдани в эфире телеканала CNBC. По его словам, предлагаемые меры, включая налоговые изменения, направлены на стабилизацию финансового положения мегаполиса и укрепление социальной устойчивости города в долгосрочной перспективе. Мэр подчеркнул, что от сильного и устойчивого Нью-Йорка выигрывают все жители, даже если отдельные программы не приносят им прямой выгоды. "Каждый получает пользу от более сильного города. Даже если вам кажется, что программы, о которых мы говорим, не приносят вам прямой выгоды, их вклад в прочность нашего общества невозможно измерить — хотя бы с точки зрения душевного спокойствия", — отметил он.

https://1prime.ru/20260111/ssha-866382044.html

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нью-йорк