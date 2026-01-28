Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/mer-866977406.html
Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе
Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе - 28.01.2026, ПРАЙМ
Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе
Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов, заявил мэр города Зохран Мамдани, комментируя планы... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T17:50+0300
2026-01-28T17:50+0300
мировая экономика
нью-йорк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1c/866977239_0:153:3011:1847_1920x0_80_0_0_17ea00fff4c52f32ba6b2a8a993831c3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов, заявил мэр города Зохран Мамдани, комментируя планы администрации по повышению налогов. "Мы также унаследовали крупнейший финансовый кризис, с которым город сталкивался со времён Великой рецессии", — сказал Мамдани в эфире телеканала CNBC. По его словам, предлагаемые меры, включая налоговые изменения, направлены на стабилизацию финансового положения мегаполиса и укрепление социальной устойчивости города в долгосрочной перспективе. Мэр подчеркнул, что от сильного и устойчивого Нью-Йорка выигрывают все жители, даже если отдельные программы не приносят им прямой выгоды. "Каждый получает пользу от более сильного города. Даже если вам кажется, что программы, о которых мы говорим, не приносят вам прямой выгоды, их вклад в прочность нашего общества невозможно измерить — хотя бы с точки зрения душевного спокойствия", — отметил он.
https://1prime.ru/20260111/ssha-866382044.html
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1c/866977239_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_8547d121505c55e42e6c1b3e103b1093.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нью-йорк
Мировая экономика, Нью-Йорк
17:50 28.01.2026
 
Мэр Нью-Йорка заявил о серьезном бюджетном кризисе

Мэр Нью-Йорка заявил о крупнейшем бюджетном кризисе со времен Великой рецессии

© РИА Новости . Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Вид Нью-Йорка. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Быков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Нью-Йорк столкнулся с самым серьёзным бюджетным кризисом со времён Великой рецессии 2008–2009 годов, заявил мэр города Зохран Мамдани, комментируя планы администрации по повышению налогов.
"Мы также унаследовали крупнейший финансовый кризис, с которым город сталкивался со времён Великой рецессии", — сказал Мамдани в эфире телеканала CNBC.
По его словам, предлагаемые меры, включая налоговые изменения, направлены на стабилизацию финансового положения мегаполиса и укрепление социальной устойчивости города в долгосрочной перспективе. Мэр подчеркнул, что от сильного и устойчивого Нью-Йорка выигрывают все жители, даже если отдельные программы не приносят им прямой выгоды.
"Каждый получает пользу от более сильного города. Даже если вам кажется, что программы, о которых мы говорим, не приносят вам прямой выгоды, их вклад в прочность нашего общества невозможно измерить — хотя бы с точки зрения душевного спокойствия", — отметил он.
Полицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Многотысячный антиправительственный протест проходит в Нью-Йорке
11 января, 23:36
 
Мировая экономикаНью-Йорк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала