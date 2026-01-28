https://1prime.ru/20260128/mery-866962324.html

В "Дом.РФ" рассказали о новых мерах поддержки семей в 2026 году

28.01.2026

В банке "Дом.РФ" рассказали РИА Новости о новых мерах поддержки семей в 2026 году, благодаря которым легче будет покрыть первоначальный взнос по ипотеке.

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В банке "Дом.РФ" рассказали РИА Новости о новых мерах поддержки семей в 2026 году, благодаря которым легче будет покрыть первоначальный взнос по ипотеке. "Усиление мер прямой финансовой поддержки семей: индексация материнского капитала на 6,8% с 1 февраля 2026 года и установление срока его перевода Соцфондом в течение месяца. Данная мера увеличивает платежеспособный спрос, так как данные средства чаще всего идут на первоначальный взнос", - рассказал руководитель ипотечных продуктов банка Игорь Руденко. Также он напомнил о новой мере поддержки для семей с невысоким доходом - возврат НДФЛ до 6%. По мнению Руденко, данная сумма может направляться на первоначальный взнос и ипотечные платежи. "Увеличение МРОТ и прожиточного минимума в 2026 году повлияло на размер детских пособий", - также добавил он. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 рублей, увеличившись с 22 440 рублей в 2025 году. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит 963 тысячи рублей.

