Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам - 28.01.2026
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам - 28.01.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T02:03+0300
2026-01-28T02:03+0300
экономика
россия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866959394.jpg?1769555019
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам. "Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13-й пенсии…13-я пенсия - это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, эти предложения депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" вносят каждый год: в начале декабря 2025 года снова внесли такой законопроект. Лидер партии рассказал, что, согласно инициативе, к Новому году каждый пенсионер в России получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов уточнил, что в прошлом году сумма составила почти 23 тысячи рублей. Политик считает, что пенсионерам порой не хватает денег на праздничные расходы, а ведь им тоже хочется накрыть новогодний стол, купить подарки детям и внукам. "На это, кстати, направлено и другое наше программное предложение - о ежеквартальной индексации пенсий. Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца... Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии". - подытожил Миронов.
россия, сергей миронов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
02:03 28.01.2026
 
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам

Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам.
"Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13-й пенсии…13-я пенсия - это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, эти предложения депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" вносят каждый год: в начале декабря 2025 года снова внесли такой законопроект.
Лидер партии рассказал, что, согласно инициативе, к Новому году каждый пенсионер в России получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов уточнил, что в прошлом году сумма составила почти 23 тысячи рублей.
Политик считает, что пенсионерам порой не хватает денег на праздничные расходы, а ведь им тоже хочется накрыть новогодний стол, купить подарки детям и внукам.
"На это, кстати, направлено и другое наше программное предложение - о ежеквартальной индексации пенсий. Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца... Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии". - подытожил Миронов.
 
Экономика РОССИЯ Сергей Миронов Госдума
 
 
