Миронов предложил обеспечить бесплатным протезированием всех пенсионеров

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста в рамках базовой программы ОМС. Соответствующие поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Данный законопроект направлен на установление дополнительной социальной гарантии для граждан предпенсионного возраста – права на бесплатное зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) по всей территории Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что подавляющее большинство граждан преклонного возраста сталкиваются с проблемами с зубами, а их состояние имеет прямое влияние на здоровье, и возрастные изменения или неудовлетворительное состояние зубных протезов приводят к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы, снижению социальной активности и сокращению продолжительности здоровой жизни. "Последствия могут быть самые серьёзные, и чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы… Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают. Бесплатно такие услуги оказывают только в рамках специальных социальных программ для льготников и не во всех регионах", – добавил политик. По его словам, нужно сделать так, чтобы в рамках базовой программы ОМС все граждане пенсионного и предпенсионного возраста смогли бесплатно ставить и ремонтировать зубные протезы по всей России. "Принятие законопроекта позволит устранить региональные различия и установит единый общероссийский социальный стандарт", - подытожил Миронов.

