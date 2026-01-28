Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил обеспечить бесплатным протезированием всех пенсионеров - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/mironov-866961864.html
Миронов предложил обеспечить бесплатным протезированием всех пенсионеров
Миронов предложил обеспечить бесплатным протезированием всех пенсионеров - 28.01.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил обеспечить бесплатным протезированием всех пенсионеров
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех россиян пенсионного и предпенсионного... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T05:23+0300
2026-01-28T05:23+0300
экономика
россия
общество
омс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866961864.jpg?1769566992
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста в рамках базовой программы ОМС. Соответствующие поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Данный законопроект направлен на установление дополнительной социальной гарантии для граждан предпенсионного возраста – права на бесплатное зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) по всей территории Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что подавляющее большинство граждан преклонного возраста сталкиваются с проблемами с зубами, а их состояние имеет прямое влияние на здоровье, и возрастные изменения или неудовлетворительное состояние зубных протезов приводят к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы, снижению социальной активности и сокращению продолжительности здоровой жизни. "Последствия могут быть самые серьёзные, и чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы… Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают. Бесплатно такие услуги оказывают только в рамках специальных социальных программ для льготников и не во всех регионах", – добавил политик. По его словам, нужно сделать так, чтобы в рамках базовой программы ОМС все граждане пенсионного и предпенсионного возраста смогли бесплатно ставить и ремонтировать зубные протезы по всей России. "Принятие законопроекта позволит устранить региональные различия и установит единый общероссийский социальный стандарт", - подытожил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , омс
Экономика, РОССИЯ, Общество , ОМС
05:23 28.01.2026
 
Миронов предложил обеспечить бесплатным протезированием всех пенсионеров

Миронов предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех пенсионеров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста в рамках базовой программы ОМС.
Соответствующие поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Данный законопроект направлен на установление дополнительной социальной гарантии для граждан предпенсионного возраста – права на бесплатное зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) по всей территории Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что подавляющее большинство граждан преклонного возраста сталкиваются с проблемами с зубами, а их состояние имеет прямое влияние на здоровье, и возрастные изменения или неудовлетворительное состояние зубных протезов приводят к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы, снижению социальной активности и сокращению продолжительности здоровой жизни.
"Последствия могут быть самые серьёзные, и чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы… Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают. Бесплатно такие услуги оказывают только в рамках специальных социальных программ для льготников и не во всех регионах", – добавил политик.
По его словам, нужно сделать так, чтобы в рамках базовой программы ОМС все граждане пенсионного и предпенсионного возраста смогли бесплатно ставить и ремонтировать зубные протезы по всей России.
"Принятие законопроекта позволит устранить региональные различия и установит единый общероссийский социальный стандарт", - подытожил Миронов.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоОМС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала