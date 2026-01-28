https://1prime.ru/20260128/mishustin-866967947.html
Мишустин заявил о важности сбалансированного развития России
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия должна развиваться сбалансированно, чтобы изменения чувствовали россияне во всех регионах, включая новые, здесь важна роль малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "Важно, чтобы развитие страны шло равномерно. Изменения чтобы чувствовали жители всех субъектов Российской Федерации, новых, в том числе, субъектов. Новые и предприятия, и рабочие места, удобные общественные пространства, удобный транспорт, медицина, образовательные учреждения", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым. Глава правительства подчеркнул, что всем этим ВЭБ занимается. "Для реализации таких проектов, в том числе, предоставляете абсолютно разные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Потому что без развития малого и среднего бизнеса все это вряд ли заработает", - заключил премьер-министр.
