Российский рынок акций умеренно растет - 28.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет
Российский рынок акций умеренно растет - 28.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии среды на позитивных ожиданиях от следующего раунда трехсторонних переговоров по... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T10:44+0300
2026-01-28T10:44+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии среды на позитивных ожиданиях от следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского вопроса, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.17 мск увеличивался на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 2 789,68 пункта. В лидерах роста - акции "Селигдара" (+6,77%), "Русала" (+2,24%), префы "Мечела" (+2,01%), обыкновенные акции "Соллерса" (+1,91%) и "Сегежи Групп" (+1,79%). В лидерах снижения - бумаги ПИКа (-0,44%), "Ростелекома" (-0,38%), "Самолета" (-0,35%), ДВМП (-0,34%) и "Юнипро" (-0,31%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту благодаря более высоким ценам как на драгоценные, так и на цветные металлы, которые продолжают оказывать поддержку отдельным эмитентам и стабилизировать индексы в целом. Покупки наблюдаются в том числе во фьючерсах на нефть, а также в мировых акциях, несмотря на наличие в том числе понижательных рисков", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". На среду запланирована в том числе публикация операционных результатов за 2025 год таких эмитентов, как "Норникель", ритейлера Х5, ТГК-1 и Henderson, напоминает она. "Мы полагаем, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов. Поддержку рынку могут оказать новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по урегулированию украинского вопроса, запланированном на 1 февраля", - делятся аналитики компании "Цифра брокер". "Позитивные ожидания по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые "голубые фишки". Полагаем, что на этом фоне индекс Мосбиржи может попытаться закрепиться выше 2 800 пунктов", - прогнозирует Екатерина Крылова из ПСБ.
10:44 28.01.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет

Рынок акций умеренно растет на позитивных ожиданиях от переговоров по Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Московская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии среды на позитивных ожиданиях от следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского вопроса, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.17 мск увеличивался на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 2 789,68 пункта.
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+6,77%), "Русала" (+2,24%), префы "Мечела" (+2,01%), обыкновенные акции "Соллерса" (+1,91%) и "Сегежи Групп" (+1,79%).
В лидерах снижения - бумаги ПИКа (-0,44%), "Ростелекома" (-0,38%), "Самолета" (-0,35%), ДВМП (-0,34%) и "Юнипро" (-0,31%).
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине
04:52
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине
04:52
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту благодаря более высоким ценам как на драгоценные, так и на цветные металлы, которые продолжают оказывать поддержку отдельным эмитентам и стабилизировать индексы в целом. Покупки наблюдаются в том числе во фьючерсах на нефть, а также в мировых акциях, несмотря на наличие в том числе понижательных рисков", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
На среду запланирована в том числе публикация операционных результатов за 2025 год таких эмитентов, как "Норникель", ритейлера Х5, ТГК-1 и Henderson, напоминает она.
"Мы полагаем, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов. Поддержку рынку могут оказать новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по урегулированию украинского вопроса, запланированном на 1 февраля", - делятся аналитики компании "Цифра брокер".
"Позитивные ожидания по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые "голубые фишки". Полагаем, что на этом фоне индекс Мосбиржи может попытаться закрепиться выше 2 800 пунктов", - прогнозирует Екатерина Крылова из ПСБ.
 
РынокТоргиАкцииЕлена КожуховаМосбиржаРусалСегежа Групп
 
 
