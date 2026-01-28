https://1prime.ru/20260128/moshennichestvo-866964953.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
2026-01-28T08:35+0300
финансы
банки
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Мошенники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации". Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Правоохранители подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций, все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников. "Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций" - это всегда обман", - заключили в ведомстве.
финансы, банки, общество , мвд
Мошенники начали предлагать жертвам "работающую версию" WhatsApp*
