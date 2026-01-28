https://1prime.ru/20260128/moskva-866957114.html

Москва закрепилась в статусе любимого направления для молодых туристов

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Москва уверенно закрепляется в статусе любимого направления для молодых путешественников, доля гостей столицы из регионов России в возрасте 18-34 лет составляет почти треть, сообщается в Telegram-канале департамента культуры Москвы. "Москва уверенно закрепляется в статусе любимого направления для молодых путешественников. Почти треть гостей столицы - люди 18-34 лет из регионов России. Растет и доля ровесников-иностранцев: из Индии - 56%, из Китая - 53%, из стран Ближнего Востока - 45%", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые туристы сначала посещают знаковые достопримечательности, прежде всего Красную площадь. Затем исследуют альтернативные пространства - переулки Арбата, дворы Замоскворечья, индустриальные зоны с арт‑кластерами. "Им важна эстетика. Молодежь ищет красивые локации, чтобы делиться снимками в соцсетях. Москва становится местом для самовыражения и открытий. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля "Усадьбы Москвы", приобщиться к чайным традициям столицы на "Московском чаепитии" или попробовать на вкус блюда "Московского завтрака", - подчеркивается в сообщении.

