В Никарагуа экс-соратника Ортеги осудили за отмывание активов

2026-01-28T00:33+0300

общество

экономика

мировая экономика

никарагуа

панама

сша

верховный суд

ес

МЕХИКО, 28 янв - ПРАЙМ. Суд в Никарагуа признал одного из командиров сандинистской революции и давнего соратника главы государства Даниэля Ортеги Байардо Арсе Кастаньо виновным в отмывании активов в ущерб государству и постановил конфисковать его имущество, сообщила Генеральная прокуратура страны. "Приговором №01-2026 установлена уголовная ответственность обвиняемых за отмывание активов, причинившее ущерб государству Никарагуа", - говорится в заявлении ведомства, которое опубликовало издание El 19 Digital. По данным прокуратуры, Арсе и его помощник Рикардо Бонилья действовали согласованно и на постоянной основе, реализуя сложную схему сокрытия и оборота средств незаконного происхождения, полученных в результате системного налогового мошенничества. Для легализации средств использовались десятки коммерческих компаний, банковские счета и международные финансовые операции, включая переводы в Панаму и на Британские Виргинские острова. Судом установлено, что общий объем незаконного оборота составил 2,7 миллиарда долларов и более 82 миллиардов кордоб (около 2,3 миллиарда долларов). В рамках приговора постановлено ликвидировать ряд юридических лиц и конфисковать имущество, полученное преступным путем. Соисполнителями преступления признаны Амелия Ибарра и Амилькар Мануэль Ибарра - супруга и шурин Арсе Кастаньо, которые находятся в розыске, судебное производство в их отношении продолжается. Байярдо Арсе - один из девяти исторических команданте сандинистской революции 1979 года, входил в Национальную дирекцию Сандинистского фронта FSLN. Долгие годы был близким соратником президента Даниэля Ортеги: с 2007 года - экономический советник президента, занимал посты депутата Национальной ассамблеи и представителя FSLN в Верховном суде. Находится под санкциями США, ЕС и Канады за поддержку политики правительства. В июле 2025 года дома и в офисах Арсе прошли обыски, его и его многолетнего ассистента Рикардо Бонилью Кастаньеду арестовали с разницей в четыре дня.

