НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека - 28.01.2026
НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека
НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека
2026-01-28T01:18+0300
2026-01-28T01:18+0300
финансы
банки
экономика
максут шадаев
банк россия
банк россии
нсфр
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с предложением смягчить планируемые ограничения на лимит количества карт на одного человека - вместо 20 всего сделать максимум 10 в одном банке. Соответствующее предложение содержится в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости). "Что же касается количественного параметра ограничения, то оптимальным, как минимум на первом этапе первичного внедрения ранее отсутствовавшего ограничения, представляется количество в 10 карт для каждого банка", - сказано в документе. Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением количества платежных карт – не более 20, если иное количество не определено советом директоров ЦБ. Однако, по мнению НСФР, предложенная мера является совершенно избыточной для достижения цели в борьбе с мошенниками, так как для участия в мошеннических схемах физические лица в большинстве случаев оформляют сразу значительное количество платежных карт в одном банке, что и так регулируется посредством внутрибанковского ограничения числа карт. Таким образом, проектируемая норма на сегодняшний день утратила свою актуальность, и ее принятие в гораздо большей степени ущемит права добросовестных граждан, чем окажет влияние на борьбу с дропперством, подытоживается в письме.
финансы, банки, максут шадаев, банк россия, банк россии, нсфр
Финансы, Банки, Экономика, Максут Шадаев, банк Россия, Банк России, НСФР
01:18 28.01.2026
 
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с предложением смягчить планируемые ограничения на лимит количества карт на одного человека - вместо 20 всего сделать максимум 10 в одном банке.
Соответствующее предложение содержится в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
"Что же касается количественного параметра ограничения, то оптимальным, как минимум на первом этапе первичного внедрения ранее отсутствовавшего ограничения, представляется количество в 10 карт для каждого банка", - сказано в документе.
Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением количества платежных карт – не более 20, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
Однако, по мнению НСФР, предложенная мера является совершенно избыточной для достижения цели в борьбе с мошенниками, так как для участия в мошеннических схемах физические лица в большинстве случаев оформляют сразу значительное количество платежных карт в одном банке, что и так регулируется посредством внутрибанковского ограничения числа карт.
Таким образом, проектируемая норма на сегодняшний день утратила свою актуальность, и ее принятие в гораздо большей степени ущемит права добросовестных граждан, чем окажет влияние на борьбу с дропперством, подытоживается в письме.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМаксут Шадаевбанк РоссияБанк РоссииНСФР
 
 
