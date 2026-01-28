https://1prime.ru/20260128/nsfr-866958926.html

НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека

НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека - 28.01.2026, ПРАЙМ

НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с предложением смягчить планируемые ограничения на лимит количества карт на одного человека - вместо 20... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T01:18+0300

2026-01-28T01:18+0300

2026-01-28T01:18+0300

финансы

банки

экономика

максут шадаев

банк россия

банк россии

нсфр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866958926.jpg?1769552301

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с предложением смягчить планируемые ограничения на лимит количества карт на одного человека - вместо 20 всего сделать максимум 10 в одном банке. Соответствующее предложение содержится в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости). "Что же касается количественного параметра ограничения, то оптимальным, как минимум на первом этапе первичного внедрения ранее отсутствовавшего ограничения, представляется количество в 10 карт для каждого банка", - сказано в документе. Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением количества платежных карт – не более 20, если иное количество не определено советом директоров ЦБ. Однако, по мнению НСФР, предложенная мера является совершенно избыточной для достижения цели в борьбе с мошенниками, так как для участия в мошеннических схемах физические лица в большинстве случаев оформляют сразу значительное количество платежных карт в одном банке, что и так регулируется посредством внутрибанковского ограничения числа карт. Таким образом, проектируемая норма на сегодняшний день утратила свою актуальность, и ее принятие в гораздо большей степени ущемит права добросовестных граждан, чем окажет влияние на борьбу с дропперством, подытоживается в письме.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, максут шадаев, банк россия, банк россии, нсфр