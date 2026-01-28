https://1prime.ru/20260128/nsfr-866958926.html
НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека
НСФР предложил смягчить лимит количества карт на одного человека
2026-01-28
финансы
банки
экономика
максут шадаев
банк россия
банк россии
нсфр
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с предложением смягчить планируемые ограничения на лимит количества карт на одного человека - вместо 20 всего сделать максимум 10 в одном банке.
Соответствующее предложение содержится в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
"Что же касается количественного параметра ограничения, то оптимальным, как минимум на первом этапе первичного внедрения ранее отсутствовавшего ограничения, представляется количество в 10 карт для каждого банка", - сказано в документе.
Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением количества платежных карт – не более 20, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
Однако, по мнению НСФР, предложенная мера является совершенно избыточной для достижения цели в борьбе с мошенниками, так как для участия в мошеннических схемах физические лица в большинстве случаев оформляют сразу значительное количество платежных карт в одном банке, что и так регулируется посредством внутрибанковского ограничения числа карт.
Таким образом, проектируемая норма на сегодняшний день утратила свою актуальность, и ее принятие в гораздо большей степени ущемит права добросовестных граждан, чем окажет влияние на борьбу с дропперством, подытоживается в письме.
