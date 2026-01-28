В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах

https://1prime.ru/20260128/oman-866959482.html

ДОХА, 28 янв - ПРАЙМ. Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил генеральный директор управления Дауд аль-Хаддаби. "Эти проекты распределены по трем основным направлениям, 51 проект касается развития и эксплуатации городов, 36 проектов - повышения их эффективности и 11 проектов - экологической устойчивости", - сказал Хаддаби в интервью отраслевому журналу Duqm Economist. Он пояснил, что в течение следующих пяти лет будут реализованы стратегические проекты в различных провинциях. Ключевые проекты включают в себя работы по созданию инфраструктуры и коммунальных сетей в промышленном городе Аль-Мудхайби, занимающем площадь около 2,5 миллиона квадратных метров, а также в городах Ас-Сувайк на площади более пяти миллионов квадратных метров и Мадха. Модернизация инфраструктуры ждет промышленные города Аль-Вади-аль-Кабир и Сохар, а город Сур - строительство морского причала. Кроме того, по словам главы управления, планируется реализовать 105 проектов с цифровой трансформацией, и этот план направлен на международное признание двух промышленных городов Омана как "умных городов", полную автоматизацию приоритетных услуг с интеграцией государственных и частных структур, а также повышение удовлетворенности инвесторов до более чем 85%. Как отметил аль-Хаддаби, общий объем инвестиций в промышленные города Омана достиг к этому моменту 7,8 миллиарда оманских риалов (более 20 миллиардов долларов), а количество проектов выросло до 2095, увеличившись на 3% по сравнению с 2024 годом, при этом число заключенных с инвесторами контрактов достигло 2385. Он также рассказал, что управление создало интегрированные экономические кластеры для использования природных ресурсов и конкурентных преимуществ в различных провинциях страны, которые поддерживают целевые производственные сектора в рамках диверсификации экономики Омана. "К ним относится интегрированный экономический кластер горнодобывающей промышленности в Шалиме,... обслуживающий нефтегазовый и горнодобывающий секторы. Проект включает планирование инфраструктуры для дорог, водопроводных сетей, канализационных систем, ливневой канализации и вспомогательных сооружений, а также комплексные экономические и маркетинговые исследования", – добавил аль-Хаддаби.

