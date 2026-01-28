https://1prime.ru/20260128/oman-866959482.html
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах
Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T02:03+0300
2026-01-28T02:03+0300
2026-01-28T02:03+0300
бизнес
экономика
промышленность
оман
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866959482.jpg?1769555022
ДОХА, 28 янв - ПРАЙМ. Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил генеральный директор управления Дауд аль-Хаддаби.
"Эти проекты распределены по трем основным направлениям, 51 проект касается развития и эксплуатации городов, 36 проектов - повышения их эффективности и 11 проектов - экологической устойчивости", - сказал Хаддаби в интервью отраслевому журналу Duqm Economist.
Он пояснил, что в течение следующих пяти лет будут реализованы стратегические проекты в различных провинциях. Ключевые проекты включают в себя работы по созданию инфраструктуры и коммунальных сетей в промышленном городе Аль-Мудхайби, занимающем площадь около 2,5 миллиона квадратных метров, а также в городах Ас-Сувайк на площади более пяти миллионов квадратных метров и Мадха. Модернизация инфраструктуры ждет промышленные города Аль-Вади-аль-Кабир и Сохар, а город Сур - строительство морского причала.
Кроме того, по словам главы управления, планируется реализовать 105 проектов с цифровой трансформацией, и этот план направлен на международное признание двух промышленных городов Омана как "умных городов", полную автоматизацию приоритетных услуг с интеграцией государственных и частных структур, а также повышение удовлетворенности инвесторов до более чем 85%.
Как отметил аль-Хаддаби, общий объем инвестиций в промышленные города Омана достиг к этому моменту 7,8 миллиарда оманских риалов (более 20 миллиардов долларов), а количество проектов выросло до 2095, увеличившись на 3% по сравнению с 2024 годом, при этом число заключенных с инвесторами контрактов достигло 2385.
Он также рассказал, что управление создало интегрированные экономические кластеры для использования природных ресурсов и конкурентных преимуществ в различных провинциях страны, которые поддерживают целевые производственные сектора в рамках диверсификации экономики Омана.
"К ним относится интегрированный экономический кластер горнодобывающей промышленности в Шалиме,... обслуживающий нефтегазовый и горнодобывающий секторы. Проект включает планирование инфраструктуры для дорог, водопроводных сетей, канализационных систем, ливневой канализации и вспомогательных сооружений, а также комплексные экономические и маркетинговые исследования", – добавил аль-Хаддаби.
оман
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, оман
Бизнес, Экономика, Промышленность, ОМАН
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах
Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 проектов
ДОХА, 28 янв - ПРАЙМ. Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил генеральный директор управления Дауд аль-Хаддаби.
"Эти проекты распределены по трем основным направлениям, 51 проект касается развития и эксплуатации городов, 36 проектов - повышения их эффективности и 11 проектов - экологической устойчивости", - сказал Хаддаби в интервью отраслевому журналу Duqm Economist.
Он пояснил, что в течение следующих пяти лет будут реализованы стратегические проекты в различных провинциях. Ключевые проекты включают в себя работы по созданию инфраструктуры и коммунальных сетей в промышленном городе Аль-Мудхайби, занимающем площадь около 2,5 миллиона квадратных метров, а также в городах Ас-Сувайк на площади более пяти миллионов квадратных метров и Мадха. Модернизация инфраструктуры ждет промышленные города Аль-Вади-аль-Кабир и Сохар, а город Сур - строительство морского причала.
Кроме того, по словам главы управления, планируется реализовать 105 проектов с цифровой трансформацией, и этот план направлен на международное признание двух промышленных городов Омана как "умных городов", полную автоматизацию приоритетных услуг с интеграцией государственных и частных структур, а также повышение удовлетворенности инвесторов до более чем 85%.
Как отметил аль-Хаддаби, общий объем инвестиций в промышленные города Омана достиг к этому моменту 7,8 миллиарда оманских риалов (более 20 миллиардов долларов), а количество проектов выросло до 2095, увеличившись на 3% по сравнению с 2024 годом, при этом число заключенных с инвесторами контрактов достигло 2385.
Он также рассказал, что управление создало интегрированные экономические кластеры для использования природных ресурсов и конкурентных преимуществ в различных провинциях страны, которые поддерживают целевые производственные сектора в рамках диверсификации экономики Омана.
"К ним относится интегрированный экономический кластер горнодобывающей промышленности в Шалиме,... обслуживающий нефтегазовый и горнодобывающий секторы. Проект включает планирование инфраструктуры для дорог, водопроводных сетей, канализационных систем, ливневой канализации и вспомогательных сооружений, а также комплексные экономические и маркетинговые исследования", – добавил аль-Хаддаби.