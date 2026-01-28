Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/oman-866959482.html
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах
Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T02:03+0300
2026-01-28T02:03+0300
бизнес
экономика
промышленность
оман
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866959482.jpg?1769555022
ДОХА, 28 янв - ПРАЙМ. Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил генеральный директор управления Дауд аль-Хаддаби. "Эти проекты распределены по трем основным направлениям, 51 проект касается развития и эксплуатации городов, 36 проектов - повышения их эффективности и 11 проектов - экологической устойчивости", - сказал Хаддаби в интервью отраслевому журналу Duqm Economist. Он пояснил, что в течение следующих пяти лет будут реализованы стратегические проекты в различных провинциях. Ключевые проекты включают в себя работы по созданию инфраструктуры и коммунальных сетей в промышленном городе Аль-Мудхайби, занимающем площадь около 2,5 миллиона квадратных метров, а также в городах Ас-Сувайк на площади более пяти миллионов квадратных метров и Мадха. Модернизация инфраструктуры ждет промышленные города Аль-Вади-аль-Кабир и Сохар, а город Сур - строительство морского причала. Кроме того, по словам главы управления, планируется реализовать 105 проектов с цифровой трансформацией, и этот план направлен на международное признание двух промышленных городов Омана как "умных городов", полную автоматизацию приоритетных услуг с интеграцией государственных и частных структур, а также повышение удовлетворенности инвесторов до более чем 85%. Как отметил аль-Хаддаби, общий объем инвестиций в промышленные города Омана достиг к этому моменту 7,8 миллиарда оманских риалов (более 20 миллиардов долларов), а количество проектов выросло до 2095, увеличившись на 3% по сравнению с 2024 годом, при этом число заключенных с инвесторами контрактов достигло 2385. Он также рассказал, что управление создало интегрированные экономические кластеры для использования природных ресурсов и конкурентных преимуществ в различных провинциях страны, которые поддерживают целевые производственные сектора в рамках диверсификации экономики Омана. "К ним относится интегрированный экономический кластер горнодобывающей промышленности в Шалиме,... обслуживающий нефтегазовый и горнодобывающий секторы. Проект включает планирование инфраструктуры для дорог, водопроводных сетей, канализационных систем, ливневой канализации и вспомогательных сооружений, а также комплексные экономические и маркетинговые исследования", – добавил аль-Хаддаби.
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, оман
Бизнес, Экономика, Промышленность, ОМАН
02:03 28.01.2026
 
В Омане планируют реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах

Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 проектов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 28 янв - ПРАЙМ. Управление по руководству промышленными зонами Омана планирует реализовать 98 крупных проектов в промышленных городах по всей стране в течение пяти лет, сообщил генеральный директор управления Дауд аль-Хаддаби.
"Эти проекты распределены по трем основным направлениям, 51 проект касается развития и эксплуатации городов, 36 проектов - повышения их эффективности и 11 проектов - экологической устойчивости", - сказал Хаддаби в интервью отраслевому журналу Duqm Economist.
Он пояснил, что в течение следующих пяти лет будут реализованы стратегические проекты в различных провинциях. Ключевые проекты включают в себя работы по созданию инфраструктуры и коммунальных сетей в промышленном городе Аль-Мудхайби, занимающем площадь около 2,5 миллиона квадратных метров, а также в городах Ас-Сувайк на площади более пяти миллионов квадратных метров и Мадха. Модернизация инфраструктуры ждет промышленные города Аль-Вади-аль-Кабир и Сохар, а город Сур - строительство морского причала.
Кроме того, по словам главы управления, планируется реализовать 105 проектов с цифровой трансформацией, и этот план направлен на международное признание двух промышленных городов Омана как "умных городов", полную автоматизацию приоритетных услуг с интеграцией государственных и частных структур, а также повышение удовлетворенности инвесторов до более чем 85%.
Как отметил аль-Хаддаби, общий объем инвестиций в промышленные города Омана достиг к этому моменту 7,8 миллиарда оманских риалов (более 20 миллиардов долларов), а количество проектов выросло до 2095, увеличившись на 3% по сравнению с 2024 годом, при этом число заключенных с инвесторами контрактов достигло 2385.
Он также рассказал, что управление создало интегрированные экономические кластеры для использования природных ресурсов и конкурентных преимуществ в различных провинциях страны, которые поддерживают целевые производственные сектора в рамках диверсификации экономики Омана.
"К ним относится интегрированный экономический кластер горнодобывающей промышленности в Шалиме,... обслуживающий нефтегазовый и горнодобывающий секторы. Проект включает планирование инфраструктуры для дорог, водопроводных сетей, канализационных систем, ливневой канализации и вспомогательных сооружений, а также комплексные экономические и маркетинговые исследования", – добавил аль-Хаддаби.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьОМАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала