Опрос показал, сколько россиян планируют сменить профессию в 2026 году - 28.01.2026
Опрос показал, сколько россиян планируют сменить профессию в 2026 году
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
07:15 28.01.2026
 
Опрос показал, сколько россиян планируют сменить профессию в 2026 году

Hh.ru: около 67% россиян планируют сменить профессию в 2026 году

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Около 67% россиян планируют сменить профессию в 2026 году, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2026 году 67% респондентов планируют начать работать по новой специальности. Лишь 21% намерены сохранить текущий профиль, еще 12% пока не определились с дальнейшими карьерными планами", - говорится в исследовании.
Уточняется, что 11% россиян заинтересованы в развитии собственного бизнеса, 7% опрошенных планируют перейти в сферу административного персонала, а также в высший и средний менеджмент и сервисное обслуживание. Кроме того, 6% респондентов хотят развиваться в области информационных технологий и продаж, 5% видят себя в транспорте и логистике, а 4% - в финансах и строительстве.
Отмечается, что мужчины чаще ориентируются на производственные и сервисные сферы и рассматривают возможности предпринимательства. А женщины, помимо интереса к самостоятельной занятости, чаще выбирают административные роли.
"Готовность к смене профессионального направления в 2026 году характерна для всех возрастных групп. Однако особенно заметно это среди молодежи. Более половины респондентов 18-24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере", - сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Так, среди опрошенных 18-24 лет наиболее популярным направлением для смены специальности остаются бизнес и самозанятость.
 
Заголовок открываемого материала