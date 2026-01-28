Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Переступили границу". Орбан раскрыл опасный план Украины - 28.01.2026
"Переступили границу". Орбан раскрыл опасный план Украины
"Переступили границу". Орбан раскрыл опасный план Украины - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Переступили границу". Орбан раскрыл опасный план Украины
Украинские власти стремятся организовать государственный переворот в Венгрии, заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан. | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Украинские власти стремятся организовать государственный переворот в Венгрии, заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан."Украинское руководство переступило границу", — написал он в социальной сети X.Орбан уточнил, что их страна не намерена финансировать Киев, вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и поддерживать вступление Украины в Европейский союз."Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни даже в Брюсселе. На Украине это тоже хорошо понимают. Поэтому там хотят новое, проукраинское правительство в Будапеште, и их угрозы никогда не прекратятся", — подчеркнул венгерский министр.Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига обвинил венгерского лидера, сказав, что тот не заботится о своих согражданах, проживающих в Украине, и снова обвинил его в связях с Москвой. Это заявление прозвучало в ответ на слова Орбана о намерении Будапешта блокировать заявку Украины на вступление в Европейский союз в ближайшие сто лет.Владимир Зеленский, выступая в Давосе 22 января, заявил: "Каждый Виктор, который живет за счет европейских денег, продавая при этом интересы Европы, заслуживает подзатыльник".
17:00 28.01.2026
 
"Переступили границу". Орбан раскрыл опасный план Украины

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Украинские власти стремятся организовать государственный переворот в Венгрии, заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан.
"Украинское руководство переступило границу", — написал он в социальной сети X.
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии изумили Орбана
Вчера, 17:10
Орбан уточнил, что их страна не намерена финансировать Киев, вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и поддерживать вступление Украины в Европейский союз.
"Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни даже в Брюсселе. На Украине это тоже хорошо понимают. Поэтому там хотят новое, проукраинское правительство в Будапеште, и их угрозы никогда не прекратятся", — подчеркнул венгерский министр.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига обвинил венгерского лидера, сказав, что тот не заботится о своих согражданах, проживающих в Украине, и снова обвинил его в связях с Москвой. Это заявление прозвучало в ответ на слова Орбана о намерении Будапешта блокировать заявку Украины на вступление в Европейский союз в ближайшие сто лет.
Владимир Зеленский, выступая в Давосе 22 января, заявил: "Каждый Виктор, который живет за счет европейских денег, продавая при этом интересы Европы, заслуживает подзатыльник".
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине
26 января, 16:43
 
