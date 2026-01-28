https://1prime.ru/20260128/pekarnja-866960405.html

Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья

Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья - 28.01.2026, ПРАЙМ

Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья

Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T03:37+0300

2026-01-28T03:37+0300

2026-01-28T03:37+0300

бизнес

россия

общество

московская область

подмосковье

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866960405.jpg?1769560642

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов. "Мы собираемся развиваться. Все равно об этом думаешь, все равно ищешь новые локации, смотришь, где какое место появляется, следишь за новинками по оборудованию — это уже процесс, который остановить тяжело. Если набрать команду, то мы готовы масштабироваться хоть по всей стране", - ответил он на вопрос о возможности открыть пекарни и в других регионах. "Но я не хочу делать слишком широкие шаги, я люблю двигаться ступенчато - когда ты уверенно сделал шаг и на одну ногу оперся, тогда уже можно делать другой шаг. А размахнуться, чтобы потом не справиться с задачей - так я не хотел бы поступать", - добавил Максимов. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , московская область, подмосковье, владимир путин