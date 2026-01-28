Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.01.2026 Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья - 28.01.2026, ПРАЙМ
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T03:37+0300
2026-01-28T03:37+0300
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья

Максимов: пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
"Мы собираемся развиваться. Все равно об этом думаешь, все равно ищешь новые локации, смотришь, где какое место появляется, следишь за новинками по оборудованию — это уже процесс, который остановить тяжело. Если набрать команду, то мы готовы масштабироваться хоть по всей стране", - ответил он на вопрос о возможности открыть пекарни и в других регионах.
"Но я не хочу делать слишком широкие шаги, я люблю двигаться ступенчато - когда ты уверенно сделал шаг и на одну ногу оперся, тогда уже можно делать другой шаг. А размахнуться, чтобы потом не справиться с задачей - так я не хотел бы поступать", - добавил Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
 
