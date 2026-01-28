Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили снизить пенсионный возраст для женщин-военнослужащих - 28.01.2026
В ГД предложили снизить пенсионный возраст для женщин-военнослужащих
Депутаты Госдумы предлагают снизить до 43 лет возраст выхода на пенсию для женщин-военнослужащих и сотрудниц силовых структур, которые были вынуждены досрочно... | 28.01.2026, ПРАЙМ
13:02 28.01.2026
 
В ГД предложили снизить пенсионный возраст для женщин-военнослужащих

В ГД предложили снизить пенсионный возраст для женщин-военнослужащих до 43 лет

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предлагают снизить до 43 лет возраст выхода на пенсию для женщин-военнослужащих и сотрудниц силовых структур, которые были вынуждены досрочно уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт "б" статьи 13 Закона № 4468-1, изложив его в новой редакции, предусматривающей, что право на пенсию за выслугу лет имеют лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или по семейным обстоятельствам и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста мужчины и 43-летнего возраста женщины, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и (или) служба в войсках национальной гвардии РФ, и (или) служба в органах принудительного исполнения РФ", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что действующее законодательство предусматривает ряд оснований для досрочного увольнения военнослужащего с военной службы, в том числе по семейным обстоятельствам - необходимость постоянного ухода за близкими родственниками при отсутствии других лиц, необходимость ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка и другие. Авторы инициативы подчеркивают, что чаще всего досрочно увольняются по семейным обстоятельствам именно женщины-военнослужащие.
"При этом бывают случаи, когда им отказывают в назначении пенсии за выслугу лет даже при наличии у них общего трудового стажа (25 лет) и стажа военной службы (12 лет и 6 месяцев), поскольку на момент увольнения они не достигли 45 лет", - добавляется в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, данная инициатива позволит устранить несправедливость в отношении женщин, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам.
"Они отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за одного формального критерия - возраста 45 лет. Получается, что женщина, уволенная по организационно-штатным мероприятиям, получит пенсию, а та, что ушла, чтобы поднять ребенка или ухаживать за больной матерью, останется ни с чем. Где здесь логика? Где уважение к материнству и семейному долгу? Мы не создаем новой льготы, мы устраняем дискриминацию. Это вопрос элементарной социальной справедливости и признания того, что семья и дети - такая же служба, и она заслуживает уважения государства", - заключил он.
 
