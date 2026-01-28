Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили начало прямых контактов России, США и Украины - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили начало прямых контактов России, США и Украины
В Кремле оценили начало прямых контактов России, США и Украины - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили начало прямых контактов России, США и Украины
В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов между Россией, США и Украиной. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T13:32+0300
2026-01-28T13:32+0300
россия
мировая экономика
украина
сша
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов между Россией, США и Украиной. "Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
украина
сша
рф
россия, мировая экономика, украина, сша, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Дмитрий Песков
13:32 28.01.2026
 
В Кремле оценили начало прямых контактов России, США и Украины

В Кремле положительно оценили начало прямых контактов между Россией, США и Украиной

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов между Россией, США и Украиной.
"Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины
Вчера, 23:01
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАРФДмитрий Песков
 
 
