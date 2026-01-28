https://1prime.ru/20260128/peregovory-866970295.html
В Кремле оценили начало прямых контактов России, США и Украины
2026-01-28T13:32+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов между Россией, США и Украиной. "Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
