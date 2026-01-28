Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/peregovory-866975077.html
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби
Канцлер Германии Фридрих Мерц обязан вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил Адис Ахметович, специалист по международным отношениям из... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T16:55+0300
2026-01-28T16:56+0300
общество
мировая экономика
германия
абу-даби
сша
стив уиткофф
владимир путин
всу
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц обязан вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил Адис Ахметович, специалист по международным отношениям из фракции СДПГ в бундестаге."Тот факт, что мы оставляем переговоры двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня значительное недоверие", — так прокомментировал он для Süddeutsche Zeitung трехстороннюю встречу в Абу-Даби.По его мнению, немецкий лидер должен проявлять мужество в процессе разрешения конфликта.На днях представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оценили положительно переговоры между делегациями из России, США и Украины, состоявшиеся в Абу-Даби.Переговоры в Абу-ДабиДвухдневные переговоры по вопросам безопасности между представителями Москвы, Вашингтона и Киева завершились в субботу в ОАЭ. Они проводились в закрытом режиме и касались нерешенных аспектов мирного плана США. От российской стороны группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.До переговоров в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, которую возглавлял специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, о долговременном решении конфликта и речи быть не может. Вывод ВСУ из Донбасса является важным требованием Москвы.
https://1prime.ru/20260128/peskov-866970165.html
https://1prime.ru/20260125/voprosy-866873179.html
германия
абу-даби
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_96ec8a141bd8d1a6df04f85e8fc4d318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, германия, абу-даби, сша, стив уиткофф, владимир путин, всу, фридрих мерц
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Абу-Даби, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, ВСУ, Фридрих Мерц
16:55 28.01.2026 (обновлено: 16:56 28.01.2026)
 
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби

Депутат от СДПГ Ахметович: Мерц должен вести диалог с Путиным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц обязан вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил Адис Ахметович, специалист по международным отношениям из фракции СДПГ в бундестаге.
"Тот факт, что мы оставляем переговоры двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня значительное недоверие", — так прокомментировал он для Süddeutsche Zeitung трехстороннюю встречу в Абу-Даби.
Российский государственный флаг - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине
13:35
По его мнению, немецкий лидер должен проявлять мужество в процессе разрешения конфликта.
На днях представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оценили положительно переговоры между делегациями из России, США и Украины, состоявшиеся в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби

Двухдневные переговоры по вопросам безопасности между представителями Москвы, Вашингтона и Киева завершились в субботу в ОАЭ. Они проводились в закрытом режиме и касались нерешенных аспектов мирного плана США. От российской стороны группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.
До переговоров в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, которую возглавлял специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, о долговременном решении конфликта и речи быть не может. Вывод ВСУ из Донбасса является важным требованием Москвы.
Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Значительную часть переговоров в Абу-Даби посвятили экономике, пишут СМИ
25 января, 02:49
 
ОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯАбу-ДабиСШАСтив УиткоффВладимир ПутинВСУФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала