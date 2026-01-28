https://1prime.ru/20260128/peregovory-866975077.html
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц обязан вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил Адис Ахметович, специалист по международным отношениям из фракции СДПГ в бундестаге."Тот факт, что мы оставляем переговоры двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня значительное недоверие", — так прокомментировал он для Süddeutsche Zeitung трехстороннюю встречу в Абу-Даби.По его мнению, немецкий лидер должен проявлять мужество в процессе разрешения конфликта.На днях представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оценили положительно переговоры между делегациями из России, США и Украины, состоявшиеся в Абу-Даби.Переговоры в Абу-ДабиДвухдневные переговоры по вопросам безопасности между представителями Москвы, Вашингтона и Киева завершились в субботу в ОАЭ. Они проводились в закрытом режиме и касались нерешенных аспектов мирного плана США. От российской стороны группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.До переговоров в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, которую возглавлял специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, о долговременном решении конфликта и речи быть не может. Вывод ВСУ из Донбасса является важным требованием Москвы.
