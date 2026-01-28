https://1prime.ru/20260128/peregovory-866975077.html

В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби

В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби - 28.01.2026, ПРАЙМ

В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби

Канцлер Германии Фридрих Мерц обязан вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил Адис Ахметович, специалист по международным отношениям из... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T16:55+0300

2026-01-28T16:55+0300

2026-01-28T16:56+0300

общество

мировая экономика

германия

абу-даби

сша

стив уиткофф

владимир путин

всу

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц обязан вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил Адис Ахметович, специалист по международным отношениям из фракции СДПГ в бундестаге."Тот факт, что мы оставляем переговоры двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня значительное недоверие", — так прокомментировал он для Süddeutsche Zeitung трехстороннюю встречу в Абу-Даби.По его мнению, немецкий лидер должен проявлять мужество в процессе разрешения конфликта.На днях представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оценили положительно переговоры между делегациями из России, США и Украины, состоявшиеся в Абу-Даби.Переговоры в Абу-ДабиДвухдневные переговоры по вопросам безопасности между представителями Москвы, Вашингтона и Киева завершились в субботу в ОАЭ. Они проводились в закрытом режиме и касались нерешенных аспектов мирного плана США. От российской стороны группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.До переговоров в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, которую возглавлял специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, о долговременном решении конфликта и речи быть не может. Вывод ВСУ из Донбасса является важным требованием Москвы.

https://1prime.ru/20260128/peskov-866970165.html

https://1prime.ru/20260125/voprosy-866873179.html

германия

абу-даби

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, германия, абу-даби, сша, стив уиткофф, владимир путин, всу, фридрих мерц