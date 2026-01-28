Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине - 28.01.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине - 28.01.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине
Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T13:35+0300
2026-01-28T14:11+0300
россия
украина
москва
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорном процессе, с точки зрения Кремля.В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.
украина
москва
рф
россия, украина, москва, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
13:35 28.01.2026 (обновлено: 14:11 28.01.2026)
 
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине

Песков: прогресс в переговорах по Украине будет зависеть от конструктивизма собеседников

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорном процессе, с точки зрения Кремля.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.
РОССИЯ УКРАИНА МОСКВА РФ Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала