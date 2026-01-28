https://1prime.ru/20260128/peskov-866970165.html

Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине

россия

украина

москва

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорном процессе, с точки зрения Кремля.В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.

россия, украина, москва, рф, дмитрий песков