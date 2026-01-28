Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза отказаться от российского газа проблемой Европы. "Это их (Европы - ред.) проблема. Они же все время говорили о диверсификации поставок. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации. То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа", - сказал Песков журналистам.
газ, россия, европа, дмитрий песков, рф, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, РФ, ЕС
17:24 28.01.2026
 
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
