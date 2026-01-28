Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа

https://1prime.ru/20260128/peskov-866975906.html
2026-01-28T17:24+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза отказаться от российского газа проблемой Европы. "Это их (Европы - ред.) проблема. Они же все время говорили о диверсификации поставок. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации. То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа", - сказал Песков журналистам.
