Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино - 28.01.2026
Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино
2026-01-28T18:15+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
минфин
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год. "Предложение ещё будет прорабатываться", - сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.
россия, дмитрий песков, владимир путин, минфин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минфин
18:15 28.01.2026
 
Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.
"Предложение ещё будет прорабатываться", - сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.
РОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинМинфин
 
 
