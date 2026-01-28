https://1prime.ru/20260128/peskov-866978646.html

Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино

Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино - 28.01.2026, ПРАЙМ

Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино

28.01.2026 - Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год. "Предложение ещё будет прорабатываться", - сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

