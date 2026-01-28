https://1prime.ru/20260128/polsha-866961711.html
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине - 28.01.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался в социальной сети X, призвав американского предпринимателя Илона Маска отключить... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T05:22+0300
2026-01-28T05:22+0300
2026-01-28T05:22+0300
технологии
мировая экономика
украина
польша
радослав сикорский
мид
spacex
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался в социальной сети X, призвав американского предпринимателя Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на территории Украины. Издание Fakt сообщает, что Сикорский таким образом отреагировал на заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова. Он утверждал, что российские войска якобы начинают использовать Starlink для ударов. "Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" — написал глава польского МИД.Система Starlink предоставляет глобальный широкополосный интернет и принадлежит компании SpaceX Илона Маска. В условиях боевых действий украинские войска активно используют эту систему, а терминалы передаются западными союзниками. По словам нового министра обороны Украины Михаила Федорова, вооруженные силы Украины пользуются более чем 50 тысячами терминалов спутниковой связи. Российские военные регулярно обнаруживают и наносят удары по станциям Starlink в зоне конфликта.
https://1prime.ru/20251214/vypad-865539931.html
https://1prime.ru/20251205/sikorskiy-865248718.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, украина, польша, радослав сикорский, мид, spacex, starlink
Технологии, Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, МИД, SpaceX, Starlink
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине
Cикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине из-за российских ударов