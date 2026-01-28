Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине
2026-01-28T05:22+0300
2026-01-28T05:22+0300
технологии
мировая экономика
украина
польша
радослав сикорский
мид
spacex
starlink
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался в социальной сети X, призвав американского предпринимателя Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на территории Украины. Издание Fakt сообщает, что Сикорский таким образом отреагировал на заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова. Он утверждал, что российские войска якобы начинают использовать Starlink для ударов. "Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" — написал глава польского МИД.Система Starlink предоставляет глобальный широкополосный интернет и принадлежит компании SpaceX Илона Маска. В условиях боевых действий украинские войска активно используют эту систему, а терминалы передаются западными союзниками. По словам нового министра обороны Украины Михаила Федорова, вооруженные силы Украины пользуются более чем 50 тысячами терминалов спутниковой связи. Российские военные регулярно обнаруживают и наносят удары по станциям Starlink в зоне конфликта.
украина
польша
1920
1920
true
технологии, мировая экономика, украина, польша, радослав сикорский, мид, spacex, starlink
Технологии, Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, МИД, SpaceX, Starlink
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался в социальной сети X, призвав американского предпринимателя Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на территории Украины.
Издание Fakt сообщает, что Сикорский таким образом отреагировал на заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова. Он утверждал, что российские войска якобы начинают использовать Starlink для ударов.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Сикорский и Сийярто сцепились из-за позиции по России
14 декабря 2025, 22:53
"Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" — написал глава польского МИД.
Система Starlink предоставляет глобальный широкополосный интернет и принадлежит компании SpaceX Илона Маска. В условиях боевых действий украинские войска активно используют эту систему, а терминалы передаются западными союзниками.
По словам нового министра обороны Украины Михаила Федорова, вооруженные силы Украины пользуются более чем 50 тысячами терминалов спутниковой связи. Российские военные регулярно обнаруживают и наносят удары по станциям Starlink в зоне конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Сикорский резко набросился на Зеленского
5 декабря 2025, 16:24
 
