Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине

МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался в социальной сети X, призвав американского предпринимателя Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на территории Украины. Издание Fakt сообщает, что Сикорский таким образом отреагировал на заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова. Он утверждал, что российские войска якобы начинают использовать Starlink для ударов. "Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" — написал глава польского МИД.Система Starlink предоставляет глобальный широкополосный интернет и принадлежит компании SpaceX Илона Маска. В условиях боевых действий украинские войска активно используют эту систему, а терминалы передаются западными союзниками. По словам нового министра обороны Украины Михаила Федорова, вооруженные силы Украины пользуются более чем 50 тысячами терминалов спутниковой связи. Российские военные регулярно обнаруживают и наносят удары по станциям Starlink в зоне конфликта.

