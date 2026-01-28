https://1prime.ru/20260128/popravki-866914617.html

“Клиент не всегда прав”: главное правило торговли меняется спустя 30 лет

2026-01-28T02:02+0300

бизнес

торговля

магазины

покупки в магазинах

права потребителей

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Вступающие в силу с 1 февраля поправки в закон о защите прав потребителей в ряде случае защитят продавцов и поставщиков услуг от чрезмерного произвола. Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер Адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.“Речь идет о ситуации, когда нарушение прав потребителя произошло по вине контрагента бизнеса, допустившего срыв поставок или иные нарушения. Согласно новым правилам, суд не будет взыскивать с предпринимателя штраф в размере 50% от присужденной суммы, если тот не исполнил или исполнил с просрочкой требования потребителя именно из-за нарушений со стороны своего поставщика или подрядчика”, - пояснил он.Исключение - случаи, когда выбор такого контрагента был сделан недобросовестно или неразумно.Кроме того, основанием для освобождения от штрафа станет доказанная вина самого потребителя. Например, если он намеренно уклонялся от получения товара или подписания актов. Иными словами, действовавшему в России более 30 лет правилу “покупатель всегда прав” приходит конец.По мнению юриста, поправки создают неоднозначную правовую коллизию.По общему правилу в силу прямого указания закона (п. 3 ст. 401 ГК РФ) предприниматель несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.Но там же указано, что к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств."Создается странная ситуация: если предприниматель нарушил обязательства перед лицом, которое потребителем не является, то его ответственность будет жестче. Иными словами, коммерсанту нарушать обязательства перед потребителем становится выгоднее, чем нарушать обязательства перед другим коммерсантом. С точки зрения здравого смысла такая льгота не объяснима", — считает Ушкалов.Адвокат также обратил внимание на другие нововведения. Так, теперь прямо запрещена уступка права требования потребительского штрафа до вступления судебного решения в силу. "Ни для каких иных требований таких запретов нет. Столь же странным и необъяснимым выглядит этот запрет", — считает Ушкалов.При этом еще одно изменение — прямое ограничение размера неустойки (пени) за неисполнение обязательств перед потребителем, по мнению юриста, разумная мера. Дело в том, что правом на взыскание значительных сумм неустойки часто злоупотребляли так называемые "профессиональные" потребители. Это приводило к неоправданным убыткам для бизнеса, заключил юрист.

