Прием заявок на аукцион по продаже "Домодедово" заканчивается 28 января

2026-01-28
2026-01-28T00:17+0300
2026-01-28T00:17+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Прием заявок на участие в повторных торгах по продаже аэропорта "Домодедово" заканчивается 28 января в 17.00 мск, сообщается на площадке проведения аукциона "РТС-тендер".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Дата и время окончания подачи заявок на участие 28.01.2026 17.00 (время московское)", - говорится на странице лота в "РТС-тендер".
Размер задатка для претендентов составляет 26,5 миллиарда рублей. Заявки на участие в повторном аукционе по продаже "Домодедово" подали структуры "Шереметьево" и "Внуково".
Торги пройдут 29 января в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
