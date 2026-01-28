https://1prime.ru/20260128/prokuratura-866961956.html

Прокуратура признала незаконными действия S7 по овербукингу

НОВОСИБИРСК, 28 янв – ПРАЙМ. Прокуратура через суд добилась признания незаконными действия авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), связанные с овербукингом, то есть отказом в перевозке купившим билеты пассажирам, сообщает Западно-Сибирская прокуратура. "Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна, а также в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна", - говорится в сообщении. Также прокуратура выявила правовой акт авиакомпании по организации обслуживания пассажиров в сбойных ситуациях, положения которого устанавливали дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета. "Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора", - сообщили в надзорном ведомстве.

