Посол РФ в Сенегале заявил, что Путин намерен участвовать в следующем саммите РФ-Африка - 28.01.2026
Посол РФ в Сенегале заявил, что Путин намерен участвовать в следующем саммите РФ-Африка
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в следующем саммите "Россия-Африка", в какой бы стране он ни состоялся, заявил посол РФ в Сенегале... | 28.01.2026
2026-01-28T03:28+0300
2026-01-28T03:28+0300
ПРЕТОРИЯ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в следующем саммите "Россия-Африка", в какой бы стране он ни состоялся, заявил посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. "Что касается места проведения третьего саммита "Россия-Африка", то мы рассматриваем несколько предложений от разных африканских стран. Хотим подчеркнуть, что президент Путин намерен принять в нем участие, независимо от того, где он будет проходить", - сказал посол в интервью изданию DakarTimes. Путин заявил 15 января о начале проработки третьего саммита "Россия-Африка", который планируется провести в 2026 году.
03:28 28.01.2026
 

Посол РФ в Сенегале заявил, что Путин намерен участвовать в следующем саммите РФ-Африка

ПРЕТОРИЯ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в следующем саммите "Россия-Африка", в какой бы стране он ни состоялся, заявил посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков.
"Что касается места проведения третьего саммита "Россия-Африка", то мы рассматриваем несколько предложений от разных африканских стран. Хотим подчеркнуть, что президент Путин намерен принять в нем участие, независимо от того, где он будет проходить", - сказал посол в интервью изданию DakarTimes.
Путин заявил 15 января о начале проработки третьего саммита "Россия-Африка", который планируется провести в 2026 году.
 
