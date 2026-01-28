https://1prime.ru/20260128/putin-866960256.html

Посол РФ в Сенегале заявил, что Путин намерен участвовать в следующем саммите РФ-Африка

Посол РФ в Сенегале заявил, что Путин намерен участвовать в следующем саммите РФ-Африка - 28.01.2026, ПРАЙМ

Посол РФ в Сенегале заявил, что Путин намерен участвовать в следующем саммите РФ-Африка

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в следующем саммите "Россия-Африка", в какой бы стране он ни состоялся, заявил посол РФ в Сенегале... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T03:28+0300

2026-01-28T03:28+0300

2026-01-28T03:28+0300

россия

экономика

мировая экономика

рф

сенегал

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866960256.jpg?1769560095

ПРЕТОРИЯ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в следующем саммите "Россия-Африка", в какой бы стране он ни состоялся, заявил посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. "Что касается места проведения третьего саммита "Россия-Африка", то мы рассматриваем несколько предложений от разных африканских стран. Хотим подчеркнуть, что президент Путин намерен принять в нем участие, независимо от того, где он будет проходить", - сказал посол в интервью изданию DakarTimes. Путин заявил 15 января о начале проработки третьего саммита "Россия-Африка", который планируется провести в 2026 году.

рф

сенегал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сенегал, владимир путин