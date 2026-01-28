https://1prime.ru/20260128/putin-866970752.html

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР - 28.01.2026, ПРАЙМ

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР

Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической,... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T12:30+0300

2026-01-28T12:30+0300

2026-01-28T13:45+0300

россия

мировая экономика

цар

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860571569_0:0:3271:1841_1920x0_80_0_0_f2ec5ac1aa541f0344b3c9893a9e8e16.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251226/mid-865946733.html

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, цар, владимир путин