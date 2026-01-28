https://1prime.ru/20260128/putin-866970752.html
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", - говорится в сообщении.
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
