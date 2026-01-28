Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР - 28.01.2026
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР - 28.01.2026, ПРАЙМ
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической,... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T12:30+0300
2026-01-28T13:45+0300
россия
мировая экономика
цар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860571569_0:0:3271:1841_1920x0_80_0_0_f2ec5ac1aa541f0344b3c9893a9e8e16.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", - говорится в сообщении.
цар
россия, мировая экономика, цар, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ЦАР, Владимир Путин
12:30 28.01.2026 (обновлено: 13:45 28.01.2026)
 
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР

Путин и президент ЦАР обсудили по телефону актуальные вопросы

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", - говорится в сообщении.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Россия укрепила позиции в Африке, заявил МИД
26 декабря 2025, 14:58
 
РОССИЯ Мировая экономика ЦАР Владимир Путин
 
 
