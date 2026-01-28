Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа - 28.01.2026
https://1prime.ru/20260128/putin-866974927.html
В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа
В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T16:48+0300
2026-01-28T17:09+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Стороны намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры также затронут темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года был объявлен президентом переходного периода.
16:48 28.01.2026 (обновлено: 17:09 28.01.2026)
 
В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа

В Кремле начались переговоры Путина и лидера Сирии аш-Шараа

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры также затронут темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии
13:33
Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года был объявлен президентом переходного периода.
 
РОССИЯ Общество СИРИЯ БЛИЖНИЙ ВОСТОК РФ Дмитрий Песков Владимир Путин Башар Асад
 
 
