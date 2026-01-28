https://1prime.ru/20260128/putin-866974927.html

В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа

В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа - 28.01.2026, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина и аш-Шараа

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T16:48+0300

2026-01-28T16:48+0300

2026-01-28T17:09+0300

россия

общество

сирия

ближний восток

рф

дмитрий песков

владимир путин

башар асад

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1c/866975773_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_366ed4c1d858a162e16779bed52e6204.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Стороны намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры также затронут темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года был объявлен президентом переходного периода.

https://1prime.ru/20260128/siriya-866970055.html

сирия

ближний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сирия, ближний восток, рф, дмитрий песков, владимир путин, башар асад