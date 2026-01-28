Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии указали на знак внимания Путину от Трампа - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/putin-866980996.html
В Британии указали на знак внимания Путину от Трампа
В Британии указали на знак внимания Путину от Трампа - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Британии указали на знак внимания Путину от Трампа
Американский президент Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским президентом Владимиром Путиным, что свидетельствует о дружеских связях между | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T22:08+0300
2026-01-28T22:08+0300
аляска
анкоридж
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским президентом Владимиром Путиным, что свидетельствует о дружеских связях между ними, сообщает британская газета Times."Появились признаки того, что крепкая мужская дружба возобновилась, так как американский президент повесил в Белом доме фотографию, на которой он запечатлен с российским лидером", — говорится в материале.Автор статьи упоминает, что для России встреча Путина и Трампа в Анкоридже "является важным моментом в современной истории".Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X сообщение с совместной фотографией Трампа и Путина с саммита на Аляске. Она утверждает, что этот снимок находится в коридоре, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией президента США.На фото, представленном в её сообщении, Путин и Трамп позируют для официального снимка на саммите на Аляске. Под ним размещена другая фотография, где Трамп держит свою внучку за руку.РИА Новости подтвердило, что фотография в Белом доме совпадает по размеру и композиции с тем снимком, который Путин подарил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп показал в Овальном кабинете 22 августа.Переговоры лидеров России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Во время встречи они обсудили возможности разрешения украинского кризиса. Оба лидера позитивно оценили итоги переговоров. Российский президент подчеркнул возможность достижения долгосрочного мира на Украине и выразил заинтересованность в долгосрочном разрешении конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260128/kiev-866980604.html
аляска
анкоридж
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аляска, анкоридж, сша, дональд трамп, владимир путин
Аляска, Анкоридж, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
22:08 28.01.2026
 
В Британии указали на знак внимания Путину от Трампа

Times: размещенное в Белом доме фото Трампа с Путиным говорит о дружбе лидеров

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским президентом Владимиром Путиным, что свидетельствует о дружеских связях между ними, сообщает британская газета Times.

"Появились признаки того, что крепкая мужская дружба возобновилась, так как американский президент повесил в Белом доме фотографию, на которой он запечатлен с российским лидером", — говорится в материале.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
Автор статьи упоминает, что для России встреча Путина и Трампа в Анкоридже "является важным моментом в современной истории".

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X сообщение с совместной фотографией Трампа и Путина с саммита на Аляске. Она утверждает, что этот снимок находится в коридоре, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией президента США.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
На фото, представленном в её сообщении, Путин и Трамп позируют для официального снимка на саммите на Аляске. Под ним размещена другая фотография, где Трамп держит свою внучку за руку.

РИА Новости подтвердило, что фотография в Белом доме совпадает по размеру и композиции с тем снимком, который Путин подарил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп показал в Овальном кабинете 22 августа.

Переговоры лидеров России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Во время встречи они обсудили возможности разрешения украинского кризиса. Оба лидера позитивно оценили итоги переговоров. Российский президент подчеркнул возможность достижения долгосрочного мира на Украине и выразил заинтересованность в долгосрочном разрешении конфликта.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве
21:46
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
АляскаАнкориджСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала