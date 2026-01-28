В Британии указали на знак внимания Путину от Трампа
Times: размещенное в Белом доме фото Трампа с Путиным говорит о дружбе лидеров
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским президентом Владимиром Путиным, что свидетельствует о дружеских связях между ними, сообщает британская газета Times.
"Появились признаки того, что крепкая мужская дружба возобновилась, так как американский президент повесил в Белом доме фотографию, на которой он запечатлен с российским лидером", — говорится в материале.
Автор статьи упоминает, что для России встреча Путина и Трампа в Анкоридже "является важным моментом в современной истории".
Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X сообщение с совместной фотографией Трампа и Путина с саммита на Аляске. Она утверждает, что этот снимок находится в коридоре, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией президента США.
На фото, представленном в её сообщении, Путин и Трамп позируют для официального снимка на саммите на Аляске. Под ним размещена другая фотография, где Трамп держит свою внучку за руку.
РИА Новости подтвердило, что фотография в Белом доме совпадает по размеру и композиции с тем снимком, который Путин подарил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп показал в Овальном кабинете 22 августа.
Переговоры лидеров России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Во время встречи они обсудили возможности разрешения украинского кризиса. Оба лидера позитивно оценили итоги переговоров. Российский президент подчеркнул возможность достижения долгосрочного мира на Украине и выразил заинтересованность в долгосрочном разрешении конфликта.
