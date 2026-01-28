https://1prime.ru/20260128/putin-866982762.html
Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия
Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия
2026-01-28T22:25+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. Путин в среду принял руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду. "Вы сейчас упомянули о том мире и согласии между представителями разных конфессий России. И должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий", - сказал Путин в ходе встречи.
