Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия - 28.01.2026, ПРАЙМ
Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия
Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия - 28.01.2026, ПРАЙМ
Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия
Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T22:25+0300
2026-01-28T23:10+0300
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841143_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f77fa95780588bc826f595017b059340.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. Путин в среду принял руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду. "Вы сейчас упомянули о том мире и согласии между представителями разных конфессий России. И должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий", - сказал Путин в ходе встречи.
рф
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841143_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_34d461ae7ca627b2813ea83f2ab72232.jpg
1920
1920
true
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
22:25 28.01.2026 (обновлено: 23:10 28.01.2026)
 
Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия

Путин: религиозная культура РФ является залогом согласия между представителями конфессий

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий.
Путин в среду принял руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду.
"Вы сейчас упомянули о том мире и согласии между представителями разных конфессий России. И должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий", - сказал Путин в ходе встречи.
 
