https://1prime.ru/20260128/putin-866982762.html

Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия

Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия - 28.01.2026, ПРАЙМ

Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия

Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T22:25+0300

2026-01-28T22:25+0300

2026-01-28T23:10+0300

общество

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841143_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f77fa95780588bc826f595017b059340.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал религиозную культуру россиян залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. Путин в среду принял руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду. "Вы сейчас упомянули о том мире и согласии между представителями разных конфессий России. И должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий", - сказал Путин в ходе встречи.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин