"Росконгресс": пузырь в сфере ИИ может начать сдуваться в 2026 году - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Росконгресс": пузырь в сфере ИИ может начать сдуваться в 2026 году
2026-01-28T03:25+0300
2026-01-28T03:25+0300
технологии
сша
2026
Технологии, США
03:25 28.01.2026
 
"Росконгресс": пузырь в сфере ИИ может начать сдуваться в 2026 году

Доклад "Росконгресса": пузырь в сфере ИИ может начать сдуваться в 2026 году

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевые индикаторы указывают на критическое состояние "пузыря" в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который начнет сдуваться, но вряд ли лопнет в 2026 году, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Пузырь, сформировавшийся на рынке, вряд ли лопнет в предстоящем году. Пока запущены не все проекты, поэтому до избытка предложения в ИИ-сегменте еще далеко. В условиях снижения ставки ФРС инвесторам нужно будет куда-то направлять ликвидность, и они продолжат инвестировать в ИИ-компании. Тем не менее пузырь может начать сдуваться", – говорится в докладе.
"Учитывая, что инвестиции в искусственный интеллект стали ключевым двигателем экономического роста, сдувание, а в перспективе и взрыв этого пузыря будут иметь последствия, выходящие далеко за пределы фондового рынка", - добавляются авторы.
Эксперты отмечают, что в 2025 году компании, занимающиеся ИИ, обеспечили порядка 80% роста на фондовом рынке США. При этом участники рынка стали все чаще проводить параллели между нынешним бумом и пузырем доткомов на стыке 1990-х и 2000-х годов, когда из-за спекуляций и неоправданного оптимизма инвесторы потеряли триллионы долларов.
Авторы доклада обратили внимание на биржевой мультипликатор P/E (Price/Earnings), который обычно свидетельствует о рисках пузыря на рынке. Он рассчитывается как соотношение цены акции и прибыли на акцию или капитализации компании и ее прибыли.
"Текущее соотношение P/E для S&P 500 выше, чем обычно. Если за последние 10 лет среднее значение мультипликатора составляло около 22, то к концу 2025 года оно достигло примерно 27. Это близко к 29 - максимуму 1999 года, как раз перед тем, как пузырь доткомов лопнул в марте 2000 года", - говорится в документе.
Главными проблемами для сектора, по мнению авторов, является огромная потребность в привлечениии инвестиций и крайне высокая энергоемкость проектов.
 
