Российские разведчики перехватили инициативу в небе в районе Константиновки
Российские разведчики перехватили инициативу в небе в районе Константиновки - 28.01.2026, ПРАЙМ
Российские разведчики перехватили инициативу в небе в районе Константиновки
Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили инициативу в небе в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости... | 28.01.2026, ПРАЙМ
ЛУГАНСК, 28 янв - ПРАЙМ. Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили инициативу в небе в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Бонд".
"Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путем постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА", - сказал "Бонд".
По его словам, российские военные используют также большое количество дронов на оптоволоконном кабеле, которые поражают прежде всего пункты управления, площадки взлета украинских БПЛА.
"Бонд" пояснил, что техника и гексокоптеры противника уничтожаются при помощи БПЛА еще на дальних подступах к городу.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
