28.01.2026
Аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях снегопада
2026-01-28T19:49+0300
2026-01-28T19:49+0300
бизнес
россия
москва
росавиация
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях снегопада в Москве, отмен рейсов на вылет и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации. "В условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно. На вылет с начала суток отмененных рейсов нет, задержан на срок более двух часов, по данным на 18:00 мск, один рейс. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.
москва
2026
бизнес, россия, москва, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росавиация
19:49 28.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях снегопада в Москве, отмен рейсов на вылет и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации.
"В условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно. На вылет с начала суток отмененных рейсов нет, задержан на срок более двух часов, по данным на 18:00 мск, один рейс. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Вчера, 22:21
 
