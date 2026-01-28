https://1prime.ru/20260128/roskachestvo-866963217.html
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции
Производители из семи российских регионов, среди которых Камчатский край и Карелия, впервые прошли "органическую" сертификацию выпускаемой продукции в 2025... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:06+0300
2026-01-28T07:06+0300
2026-01-28T07:06+0300
россия
бизнес
промышленность
камчатский край
карелия
псковская область
минсельхоз
росаккредитация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866963217.jpg?1769573163
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Производители из семи российских регионов, среди которых Камчатский край и Карелия, впервые прошли "органическую" сертификацию выпускаемой продукции в 2025 году, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По итогам 2025 года в России появилось семь новых регионов органической продукции. Производители из этих субъектов подтвердили свой статус, пройдя сертификацию в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество-Органик", - сообщили в организации.
"Так, новыми на "органической" карте стали Брянская область, Республика Карелия, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Челябинская области. Всего в списке органических регионов сейчас 57 субъектов", - добавили там.
Отмечается, что лидером по количеству производителей с "органическими" сертификатами осталась Воронежская область - 21 компания. На втором месте Белгородская область - 17, третье место заняло Подмосковье - 15 производителей. В пятерке лидеров - Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Органической называется продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и других запрещенных добавок. Только получение сертификата в аккредитованном органе по сертификации дает право производителю называть продукцию органической и маркировать ее знаком "Органик" государственного образца.
Информация о сертификации вносится в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также доступна в реестре Росаккредитации.
камчатский край
карелия
псковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, промышленность, камчатский край, карелия, псковская область, минсельхоз, росаккредитация
РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, Камчатский край, Карелия, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Минсельхоз, Росаккредитация
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции
Российские производители органической продукции впервые прошли "органическую" сертификацию
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Производители из семи российских регионов, среди которых Камчатский край и Карелия, впервые прошли "органическую" сертификацию выпускаемой продукции в 2025 году, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По итогам 2025 года в России появилось семь новых регионов органической продукции. Производители из этих субъектов подтвердили свой статус, пройдя сертификацию в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество-Органик", - сообщили в организации.
"Так, новыми на "органической" карте стали Брянская область, Республика Карелия, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Челябинская области. Всего в списке органических регионов сейчас 57 субъектов", - добавили там.
Отмечается, что лидером по количеству производителей с "органическими" сертификатами осталась Воронежская область - 21 компания. На втором месте Белгородская область - 17, третье место заняло Подмосковье - 15 производителей. В пятерке лидеров - Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Органической называется продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и других запрещенных добавок. Только получение сертификата в аккредитованном органе по сертификации дает право производителю называть продукцию органической и маркировать ее знаком "Органик" государственного образца.
Информация о сертификации вносится в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также доступна в реестре Росаккредитации.