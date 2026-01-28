Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции - 28.01.2026
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции
Производители из семи российских регионов, среди которых Камчатский край и Карелия, впервые прошли "органическую" сертификацию выпускаемой продукции в 2025... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:06+0300
2026-01-28T07:06+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Производители из семи российских регионов, среди которых Камчатский край и Карелия, впервые прошли "органическую" сертификацию выпускаемой продукции в 2025 году, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "По итогам 2025 года в России появилось семь новых регионов органической продукции. Производители из этих субъектов подтвердили свой статус, пройдя сертификацию в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество-Органик", - сообщили в организации. "Так, новыми на "органической" карте стали Брянская область, Республика Карелия, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Челябинская области. Всего в списке органических регионов сейчас 57 субъектов", - добавили там. Отмечается, что лидером по количеству производителей с "органическими" сертификатами осталась Воронежская область - 21 компания. На втором месте Белгородская область - 17, третье место заняло Подмосковье - 15 производителей. В пятерке лидеров - Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Органической называется продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и других запрещенных добавок. Только получение сертификата в аккредитованном органе по сертификации дает право производителю называть продукцию органической и маркировать ее знаком "Органик" государственного образца. Информация о сертификации вносится в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также доступна в реестре Росаккредитации.
07:06 28.01.2026
 
В Роскачестве рассказали о новых регионах органической продукции

Российские производители органической продукции впервые прошли "органическую" сертификацию

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Производители из семи российских регионов, среди которых Камчатский край и Карелия, впервые прошли "органическую" сертификацию выпускаемой продукции в 2025 году, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По итогам 2025 года в России появилось семь новых регионов органической продукции. Производители из этих субъектов подтвердили свой статус, пройдя сертификацию в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество-Органик", - сообщили в организации.
"Так, новыми на "органической" карте стали Брянская область, Республика Карелия, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Челябинская области. Всего в списке органических регионов сейчас 57 субъектов", - добавили там.
Отмечается, что лидером по количеству производителей с "органическими" сертификатами осталась Воронежская область - 21 компания. На втором месте Белгородская область - 17, третье место заняло Подмосковье - 15 производителей. В пятерке лидеров - Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Органической называется продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и других запрещенных добавок. Только получение сертификата в аккредитованном органе по сертификации дает право производителю называть продукцию органической и маркировать ее знаком "Органик" государственного образца.
Информация о сертификации вносится в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также доступна в реестре Росаккредитации.
 
