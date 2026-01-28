Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росконгресс" спрогнозировал курс рубля к концу года - 28.01.2026
"Росконгресс" спрогнозировал курс рубля к концу года
"Росконгресс" спрогнозировал курс рубля к концу года
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Изменение курса рубля в первом квартале 2026 года позволит спрогнозировать траекторию его дальнейшего движения, и если российская валюта будет слабеть примерно на 5 рублей за квартал, к концу года ее курс достигнет 95-100 рублей за доллар, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Главная развилка года будет связана с определением политики на валютном рынке. Крепкий рубль поможет сдержать инфляцию и будет способствовать технологическому перевооружению, снижая стоимость техноимпорта, необходимого для модернизации производства. Слабый же рубль увеличит доходы экспортеров и бюджета", - говорится в документе. "Первый квартал будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса. В случае ослабления примерно на 5 рублей в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 за доллар. III-IV квартал может стать моментом радикального изменения денежно-кредитной политики и перехода к экономике предложения", - прогнозируют эксперты. Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару российская валюта укрепилась на 30%. С начала 2026 года рубль краткосрочно слабел от уровня закрытия прошлого года в 78,23 рубля до 78,85 рубля, однако затем снова укреплялся. Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.
рынок, рф, антон силуанов, минфин
Рынок, РФ, Антон Силуанов, Минфин
01:27 28.01.2026
 
"Росконгресс" спрогнозировал курс рубля к концу года

