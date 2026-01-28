"Росконгресс" назвал "черных лебедей" в 2026 году

https://1prime.ru/20260128/roskongress-866962741.html
2026-01-28T06:26+0300
финансы
экономика
мировая экономика
китай
кнр
тайвань
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Вероятность таких событий, как обвал криптовалют, долговой кризис в еврозоне, начало военной операции Китая на Тайване или масштабной "танкерной войны" очень мала в 2026 году, но в случае их реализации последствия для мировой экономики будут весьма значительными – то есть они являются потенциальными "черными лебедями", говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В числе потенциальных "черных лебедей" можно отметить обвал на рынке криптовалют. Сейчас он видится маловероятным. Прогнозы в отношении биткоина, крупнейшей криптовалюты, предполагают сохранение бычьего тренда. Все больше институциональных инвесторов покупают биткоин, и вряд ли эта тенденция замедлится в 2026 году. Снижение процентных ставок придаст биткоину дополнительный импульс к росту. Если же события примут непредсказуемый оборот, центробанки не смогут отрегулировать ситуацию, и стресс будет значительным, учитывая растущую интеграцию биткоина в финансовую систему", - говорится в докладе.
"К подобного рода рискам можно отнести операцию КНР против Тайваня. Ожидается, что этого не произойдет в 2026 году, однако в случае реализации такого сценария мы наблюдали бы серьезные сдвиги в геополитическом и геоэкономическом ландшафте", - полагают авторы.
Другой потенциальный "черный лебедь", названный в докладе — неожиданный провал стимулирующих мер в Германии. В сочетании с политическим тупиком во Франции он может спровоцировать отток капитала и увеличение премии за риск в регионе, где размер долга и без того вызывает опасения за устойчивость государственных финансов.
"Серьезным риском для мировой экономики можно назвать вероятность резкой активизации атак на суда и начала масштабной "танкерной войны". Это грозит серьезными сбоями в цепочках поставок с резко негативными последствиями для глобальной торговли", - отмечают авторы.
В целом эксперты ожидают, что в 2026 году в мировой экономике будет меньше турбулентности, чем в 2025 году, хотя темпы ее роста станут одними из самых низких с 2008 года.
