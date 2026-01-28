https://1prime.ru/20260128/rossija-866958179.html
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол - 28.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T00:33+0300
2026-01-28T00:33+0300
2026-01-28T00:33+0300
энергетика
газ
россия
пакистан
исламабад
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866958179.jpg?1769549586
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
"Мы обсуждаем это. Две-три недели назад приезжала делегация из Российской Федерации, и мы работаем над совместной разведкой газа в Пакистане", - сказал посол газете "Известия".
Он отметил, что, помимо разведки месторождений, Пакистан заинтересован и в увеличении поставок СПГ из России, причем долгосрочный контракт с Катаром этому не помешает.
пакистан
исламабад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, пакистан, исламабад, рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Исламабад, РФ
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол
Посол Тирмизи: Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
"Мы обсуждаем это. Две-три недели назад приезжала делегация из Российской Федерации, и мы работаем над совместной разведкой газа в Пакистане", - сказал посол газете "Известия".
Он отметил, что, помимо разведки месторождений, Пакистан заинтересован и в увеличении поставок СПГ из России, причем долгосрочный контракт с Катаром этому не помешает.