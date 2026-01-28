Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол - 28.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол - 28.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол
Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T00:33+0300
2026-01-28T00:33+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. "Мы обсуждаем это. Две-три недели назад приезжала делегация из Российской Федерации, и мы работаем над совместной разведкой газа в Пакистане", - сказал посол газете "Известия". Он отметил, что, помимо разведки месторождений, Пакистан заинтересован и в увеличении поставок СПГ из России, причем долгосрочный контракт с Катаром этому не помешает.
00:33 28.01.2026
 
Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол

Посол Тирмизи: Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
"Мы обсуждаем это. Две-три недели назад приезжала делегация из Российской Федерации, и мы работаем над совместной разведкой газа в Пакистане", - сказал посол газете "Известия".
Он отметил, что, помимо разведки месторождений, Пакистан заинтересован и в увеличении поставок СПГ из России, причем долгосрочный контракт с Катаром этому не помешает.
 
