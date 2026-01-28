https://1prime.ru/20260128/rossija-866958179.html

Россия и Пакистан работают над разведкой газа, заявил посол

2026-01-28T00:33+0300

энергетика

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия и Пакистан работают над совместной разведкой газа в исламской республике, Исламабад также заинтересован и в увеличении поставок СПГ из РФ, заявил посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. "Мы обсуждаем это. Две-три недели назад приезжала делегация из Российской Федерации, и мы работаем над совместной разведкой газа в Пакистане", - сказал посол газете "Известия". Он отметил, что, помимо разведки месторождений, Пакистан заинтересован и в увеличении поставок СПГ из России, причем долгосрочный контракт с Катаром этому не помешает.

2026

