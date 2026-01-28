https://1prime.ru/20260128/rossija-866958357.html

Межгосударственные отношения России и Сирии

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным в среду, Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Сирии. Дипломатические отношения между СССР и Сирией установлены 21 июля 1944 года. Одним из базовых двусторонних документов стал подписанный 8 октября 1980 года советско-сирийский договор "О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой". Начавшийся на волне "арабской весны " в марте 2011 года внутриполитический кризис в Сирии перешел в гражданскую войну между правительством Башара Асада и оппозиционными группировками, в том числе исламистскими. Экстремизм в Сирии принял крайние формы. Угрозы, исходившие от окопавшихся в Сирии террористов, вышли за границы не только этой страны, но и всего региона БВСА (Ближний Восток и Северная Африка). 30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии. Активная фаза военной операции Вооруженных Сил РФ в Сирии продолжалась по 11 декабря 2017 года. В ходе операции было уничтожено 60,3 тысячи боевиков, из них 819 главарей бандформирований. При поддержке ВКС России сирийская армия освободила свыше одной тысячи населенных пунктов. К концу 2019 года масштабные активные боевые действия в Сирии были завершены. Большинство российских военных выведены из республики. С 2015 года в операции приняли участие свыше 63 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли. Политическое взаимодействие последнего времени было сконцентрировано в основном на вопросах обсуждения ситуации внутри Сирии и вокруг нее и проблематике внутрисирийского урегулирования. С 2017 года Россия, наряду с Турцией и Ираном, выступала страной-гарантом перемирия в Сирии. Страны инициировали "астанинский" процесс. 11-12 ноября 2024 года в Астане на уровне представителей России, Ирана и Турции прошла 22-я международная встреча по Сирии. В рамках принципиальной линии России на содействие политическому урегулированию в САР через налаживание ведомого самими сирийцами инклюзивного процесса российская сторона установила и поддерживала регулярные контакты с различными фракциями сирийской оппозиции, настраивая их на диалог с властями. Однако в конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск. В тот же день МИД России сообщил, что в результате переговоров президента Сирии Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта он принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала. 8 декабря Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера. Российские официальные лица находились в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии. 29 января 2025 года президентом Сирии на время действия переходного периода в стране был провозглашен Ахмед аш-Шараа. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Между двумя странами традиционно поддерживаются контакты на высшем уровне. Президенты Российской Федерации трижды совершали визиты в Сирию. Первый официальный визит главы российского государства Дмитрия Медведева в Сирийскую Арабскую Республику состоялся 10-11 мая 2010 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим. 7 января 2020 года президент России Владимир Путин совершил визит в Дамаск. Совместно с Башаром Асадом он посетил командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии, после состоялись переговоры российской и сирийской делегаций. Затем президенты осмотрели мечеть Омейядов, Владимир Путин побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Президент Сирии (2000-2024) Башар Асад неоднократно посещал Россию с рабочими визитами – впервые в январе 2005 года, затем в декабре 2006 года, августе 2008 года, октябре 2015 года, ноябре 2017 года, мае 2018 года, сентябре 2021 года, марте 2023 года и в июле 2024 года. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года с новым руководством страны были установлены контакты. Вопросы возобновления многопланового двустороннего взаимодействия обсуждались в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа 12 февраля 2025 года. С российской стороны была выражена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Владимир Путин подтвердил неизменную готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание гуманитарной помощи. 15 октября 2025 года в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который находился в Москве с рабочим визитом. Обсуждалось состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере, а также ситуация на Ближнем Востоке. Позже переговоры продолжились в формате рабочего завтрака. Встреча Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа стала первым очным контактом сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии. Осуществляются контакты на высшем и высоком уровне. 28 января 2025 года в Дамаске с первым после смены власти в Сирии визитом находилась российская делегация во главе со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Делегацию принял глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа. С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета САР. 30 июля – 1 августа 2025 года Москву впервые с декабря 2024 года посетила высокопоставленная официальная делегация Сирии во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани. В ее состав также вошли министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра, руководитель Службы общей разведки Хуссейн Ас-Саляма и глава администрации президента САР Махер аш-Шараа. 31 июля прошла отдельная встреча Сергея Лаврова с Асаадом аш-Шибани. Это была их первая официальная встреча в российской столице. В тот же день состоялись переговоры министра обороны России Андрея Белоусова с министром обороны Сирии Мурхафом Абу Касрой. 31 июля Асаада аш-Шибани и его делегацию в Кремле принял президент России Владимир Путин. 9 сентября 2025 года заместитель председателя правительства России Александр Новак посетил с рабочим визитом Сирию, где провел встречи с президентом САР Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани и главой администрации президента Махером аш-Шараа. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. Россия выразила готовность к восстановлению инфраструктуры Сирии и поставок гуманитарной помощи. 25 сентября 2025 года глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Асаадом Шибани "на полях" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 23 декабря 2025 года глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались различные политические, военные и экономические вопросы с особым акцентом на стратегическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности. 24 декабря прошли переговоры Асаада аш-Шибани с главой МИД России Сергеем Лавровым. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Налаживается экономическое сотрудничество. По данным на 2024 год, товарооборот между двумя государствами составлял менее 650 миллионов долларов. С 1993 года функционирует Российско-Сирийская межправительственная комиссия (МПК). 28 октября 2025 года в Москве прошло заседание постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором была заложена основа для дальнейшей работы. Председателем со стороны российской части комиссии является министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а с сирийской – глава администрации президента Сирии Махер аш-Шараа. В 2020 году было учреждено Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике. С 2012 года Россия стала печатать банкноты для Сирии. В частности, российская компания "Гознак" печатала купюры номиналом в две тысячи сирийских фунтов 2017 года, а также пять тысяч фунтов 2019 года. В мае 2025 года Центральный банк Сирии сообщил, что Россия продолжает печатать национальную валюту для Сирии, с российской компанией заключен контракт. В августе 2025 года стало известно, что власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает "Гознак". Соглашение об этом было заключено во время визита сирийской делегации в Москву в июле 2025 года. За последние пять лет сотрудничества между Россией и Сирией были реализованы более 50 совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и жилищного строительства. В настоящее время промышленные российские компании рассматривают возможность налаживания регулярных поставок в Сирию востребованных видов металлопродукции, продукции лесопромышленного комплекса, минеральных удобрений и фармацевтической продукции. ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Военное сотрудничество Москвы и Дамаска имеет долгую историю. В 1971 году с Сирией было подписано соглашение о базировании объектов ВМФ СССР. База в Тартусе создавалась для флота в Средиземноморье (ремонт и снабжения кораблей 5-й оперативной эскадры). В 1984 году в Тартусе был создан пункт материально-технического обеспечения. В 1991 году эскадра прекратила существование, выполнялись лишь разовые походы кораблей ВМФ РФ. В 2010-2012 годы базе была модернизирована, а в июне 2013 года сформировано постоянное оперативное соединение ВМФ РФ. В январе 2017 года между Россией и Сирией было заключено соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и захода военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты САР. Согласно документу, максимальное число военных кораблей РФ, которым разрешено одновременное нахождение в Тартусе – 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой. В 2018 году Россия передала Сирии противоракетные комплексы С-300 для укрепления боевых возможностей этой страны. В ходе сирийской операции ВКС России на базе "Хмеймим" были развернуты ЗРС С-400. В январе 2025 года новые власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией "Стройтрансгаз". При этом соглашение о пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ 2017 года продолжает действовать. Ведутся переговоры о будущем российских военных баз в Сирии. В феврале 2025 года новый министр обороны Абу Касра заявлял, что Сирия оставит российские военные базы на своей территории, если получит от этого выгоду. В начале октября 2025 года делегация министерства обороны Сирии во главе с начальником генштаба, генералом Али Наасаном посетила Москву. В рамках визита сирийская делегация осмотрела экспозиции центрального парка ВС РФ "Патриот". По данным СМИ, в ходе первого визита в Москву президент Сирии Ахмед аш-Шараа выразил заинтересованность в получении российского оружия, запасных частей к боевой технике, а также в техническом обслуживании. По информации канала Sky News Arabia, речь шла о российских системах противовоздушной обороны. Кроме того, Дамаск указал на необходимость того, чтобы российские военные патрули вернулись в южные районы Сирии. По данным агентства Блумберг, в конце октября 2025 года Россия возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим после почти шестимесячного перерыва из-за смены власти в Сирии. 16 ноября 2025 года министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске высокопоставленную делегацию России во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С 1995 года между странами действует межправительственное соглашение о культурном и научном сотрудничестве. Ведется работа по развитию сотрудничества в сфере образования, в том числе по продвижению русского языка в Сирии. Всего более 35 тысяч сирийцев получили образование в советских и российских вузах. По данным МИД России (2025), около четырех тысяч граждан Сирии проходят обучение в российских университетах. Россия оказывает пострадавшему в результате вооруженного конфликта сирийскому населению гуманитарное содействие. В 2018 году в Сирии был создан Центр приема, распределения и размещения беженцев для оказания помощи по возвращению сирийцев. По данным Центра на март 2024 года, всего было организовано и проведено 3664 гуманитарные акции. Сирийским гражданам доставлено и распределено 7793,6 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. В 2018 году по поручению президента России Владимира Путина началась работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов. По данным на июль 2024 года, всего в Россию были возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

