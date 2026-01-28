https://1prime.ru/20260128/rossija-866960487.html

В России выросло число компаний и ИП, работающих в сфере ИТ

В России выросло число компаний и ИП, работающих в сфере ИТ

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Количество компаний и ИП, работающих в IT-сегменте, в России в 2022-2025 годах выросло на 34% - до 256 тысяч, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в настоящее в России зарегистрировано более 256 тысяч действующих компаний и ИП, занятых в сфере ИТ. С конца 2021 года количество организаций в этой отрасли увеличилось на 34% (по состоянию на 31.12.2021 года в России было зарегистрировано более 191 тысячи действующих организаций и ИП, занятых в ИТ)", - сказано в исследовании. В прошлом году в России было зарегистрировано больше всего IT-компаний - почти 54 тысячи, на 17% больше показателя 2024 года. Меньше всего регистраций IT-компаний и ИП было в 2022 году - почти 38 тысяч. А в 2025 году было больше всего ликвидаций IT-организаций и ИП - их количество увеличилось на 14% по сравнению с 2024 годом, до 31,5 тысячи. Этот показатель ненамного больше числа ликвидаций в 2022 году, когда их количество превысило 30 тысяч. В 2023 и 2024 годах число ликвидаций составило 26 тысяч и 27,5 тысяч соответственно.

