https://1prime.ru/20260128/rossija-866962226.html

Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%

Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10% - 28.01.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%

Россия в прошлом году нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%, до максимума с 2016 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T05:26+0300

2026-01-28T05:26+0300

2026-01-28T05:26+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866962226.jpg?1769567182

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%, до максимума с 2016 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Всего за прошлый год Китай поставил в РФ бижутерии на 30,7 миллиона долларов - на 12,5% больше, чем год назад. Это стало рекордом с 2016 года. Тогда поставки достигали 32,4 миллиона долларов. Объем китайского экспорта в Россию за декабрь достиг 3,3 миллиона долларов. Это на 8,3% больше, чем месяцем ранее, и на пятую часть меньше, чем в декабре прошлого года. Активнее всего Поднебесная поставляла бижутерию в США - на 723,7 миллиона долларов за прошлый год, Киргизию - 145,4 миллиона, Великобританию - 137,7 миллиона, Малайзию - 135,8 миллиона и Германию - 117,2 миллиона. Россия расположилась в третьей десятке. При этом суммарный экспорт бижутерии Китаем за прошлый год рухнул на четверть - до 3,34 миллиарда долларов, минимума с 2020 года.

китай

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, сша