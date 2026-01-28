Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10% - 28.01.2026
Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%
Россия в прошлом году нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%, до максимума с 2016 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. | 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%, до максимума с 2016 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Всего за прошлый год Китай поставил в РФ бижутерии на 30,7 миллиона долларов - на 12,5% больше, чем год назад. Это стало рекордом с 2016 года. Тогда поставки достигали 32,4 миллиона долларов. Объем китайского экспорта в Россию за декабрь достиг 3,3 миллиона долларов. Это на 8,3% больше, чем месяцем ранее, и на пятую часть меньше, чем в декабре прошлого года. Активнее всего Поднебесная поставляла бижутерию в США - на 723,7 миллиона долларов за прошлый год, Киргизию - 145,4 миллиона, Великобританию - 137,7 миллиона, Малайзию - 135,8 миллиона и Германию - 117,2 миллиона. Россия расположилась в третьей десятке. При этом суммарный экспорт бижутерии Китаем за прошлый год рухнул на четверть - до 3,34 миллиарда долларов, минимума с 2020 года.
05:26 28.01.2026
 
Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%

Россия нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%, до максимума с 2016 года

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила импорт бижутерии из Китая более чем на 10%, до максимума с 2016 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Всего за прошлый год Китай поставил в РФ бижутерии на 30,7 миллиона долларов - на 12,5% больше, чем год назад. Это стало рекордом с 2016 года. Тогда поставки достигали 32,4 миллиона долларов.
Объем китайского экспорта в Россию за декабрь достиг 3,3 миллиона долларов. Это на 8,3% больше, чем месяцем ранее, и на пятую часть меньше, чем в декабре прошлого года.
Активнее всего Поднебесная поставляла бижутерию в США - на 723,7 миллиона долларов за прошлый год, Киргизию - 145,4 миллиона, Великобританию - 137,7 миллиона, Малайзию - 135,8 миллиона и Германию - 117,2 миллиона. Россия расположилась в третьей десятке.
При этом суммарный экспорт бижутерии Китаем за прошлый год рухнул на четверть - до 3,34 миллиарда долларов, минимума с 2020 года.
 
