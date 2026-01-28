https://1prime.ru/20260128/rossijane-866960774.html

Россияне старше 55 лет стали в 2,5 раза чаще пользоваться нейросетями

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россияне старше 55 лет стали в 2,5 раза чаще пользоваться нейросетями в 2025 году по сравнению с 2024 годом - это значит, что ИИ-инструменты стали для них более доступными, говорится в исследовании сервиса Chad, который предоставляет доступ к зарубежным ИИ-моделям (данные есть в распоряжении РИА Новости). "Доля самой работоспособной аудитории (25-55 лет) в уходящем году увеличилась на 17%. Количество пользователей в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет выросло на 3,5% и на 7,7% соответственно относительно 2024 года. Людей старше 55 лет стало в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует об упрощении доступа к AI-инструментам для старшего поколения", - сказано в исследовании. Большинство пользователей старшего поколения выбирают только одну ИИ-модель, пробовать новые готовы только 9%. Как отметили аналитики, в 2025 году больше всего генераций совершили пользователи в категории 25-34 года - на них приходится 31,2% от всех запросов. Чуть меньше к ИИ обращались пользователи 18-24 лет - доля генераций для них составила 29,8%. Далее следуют представители 35-44 лет (17,5%), затем - люди младше 18 лет (13%). На пользователей старше 45 лет приходится 8,5% всех генераций. В прошлом году, по данным аналитиков, вырос интерес к ИИ от пользователей из регионов, причем активнее стали интересоваться нейросетями в Краснодарском крае - их аудитория увеличилась вдвое и достигла 4,6% от общего числа. "В 2025 году гендерный дисбаланс в использовании ИИ-сервисов практически исчез: доля мужчин и женщин составила 51% и 49% соответственно, хотя в прошлом году разрыв был значительнее - 55,4% женщин и 44,6% мужчин. При этом женщины проводят в среднем на 4,6% больше времени в ИИ-сервисах, чем мужчины", - отмечается в исследовании.

