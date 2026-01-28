https://1prime.ru/20260128/rossijane-866962404.html
Россияне в 2025 году оформили лишь 996,06 тысячи ипотек
Россияне в 2025 году оформили лишь 996,06 тысячи ипотек - 28.01.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2025 году оформили лишь 996,06 тысячи ипотек
Россияне по итогам прошлого года оформили лишь 996,06 тысячи ипотек - это стало наименьшим уровнем выдач с 2018 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T05:56+0300
2026-01-28T05:56+0300
2026-01-28T05:56+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866962404.jpg?1769568993
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россияне по итогам прошлого года оформили лишь 996,06 тысячи ипотек - это стало наименьшим уровнем выдач с 2018 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Объединенного кредитного бюро и ЦБ.
"В течение 2025 года было выдано 996,06 тысячи кредитов на покупку жилья на 4,42 триллиона рублей, в среднем за месяц на 368,3 миллиарда рублей. По сравнению с результатами прошлого года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 9%", - пишут в ОКБ.
Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.
"Прошлый год продемонстрировал последовательное восстановление ипотечного кредитования. После минимума января практически каждый месяц рынок хоть немного, но прибавлял", - прокомментировал генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия
Россияне в 2025 году оформили лишь 996,06 тысячи ипотек
ОКБ: россияне по итогам 2025 года оформили 996,06 тысячи ипотек
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россияне по итогам прошлого года оформили лишь 996,06 тысячи ипотек - это стало наименьшим уровнем выдач с 2018 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Объединенного кредитного бюро и ЦБ.
"В течение 2025 года было выдано 996,06 тысячи кредитов на покупку жилья на 4,42 триллиона рублей, в среднем за месяц на 368,3 миллиарда рублей. По сравнению с результатами прошлого года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 9%", - пишут в ОКБ.
Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.
"Прошлый год продемонстрировал последовательное восстановление ипотечного кредитования. После минимума января практически каждый месяц рынок хоть немного, но прибавлял", - прокомментировал генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин.