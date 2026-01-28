Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным - 28.01.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным - 28.01.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным
Минэкономразвития РФ предлагает рассмотреть возможность сделать постоянным режим исчерпания прав, который позволяет любому импортеру ввозить оригинальные... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T00:01+0300
2026-01-28T00:01+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862912927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43d0eaf1f73c40fc83fda29f80667680.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает рассмотреть возможность сделать постоянным режим исчерпания прав, который позволяет любому импортеру ввозить оригинальные товары, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России. "В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную", - говорится в сообщении. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
рф
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862912927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6abb1ab3330672c1cde0336f12303e5.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
00:01 28.01.2026
 
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным

МЭР предлагает сделать постоянным режим исчерпания прав импортера на оригинальные товары

© РИА Новости . Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает рассмотреть возможность сделать постоянным режим исчерпания прав, который позволяет любому импортеру ввозить оригинальные товары, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.
"В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную", - говорится в сообщении.
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
Бизнес
 
 
