СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам - 28.01.2026
СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам
СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам - 28.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам
Российские пользователи перестали видеть идентификацию звонков от крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщает РБК. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:36+0300
2026-01-28T07:36+0300
банки
финансы
россия
сбербанк
втб
альфа-банк
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Российские пользователи перестали видеть идентификацию звонков от крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщает РБК. "С 27 января "большая четверка " операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством", — говорится в материале. Источники сообщают, что это связано с тем, что банки не заключили обязательные соглашения с операторами связи по маркировке звонков. "Другой собеседник РБК, знающий о проблеме, подтвердил, что крупные банки до сих пор не имеют соглашений с операторами по этой услуге", — отмечается в материале.На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили ввести обязательство для участников массовых звонков или операторов связи информировать абонентов о том, что звонок происходит с использованием голосового робота или синтезированной речи. Авторы инициативы считают, что в последние годы значительно увеличилось количество автоматизированных звонков — от маркетинговых до информационных рассылок и опросов. Отсутствие обязательного уведомления о роботизированной природе звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и может вводить их в заблуждение.
банки, финансы, россия, сбербанк, втб, альфа-банк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк
07:36 28.01.2026
 
СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам

РБК: звонки от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка перестали маркироваться у пользователей

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИллюстрация банковских вкладов
Иллюстрация банковских вкладов - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Иллюстрация банковских вкладов. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Российские пользователи перестали видеть идентификацию звонков от крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщает РБК.
"С 27 января "большая четверка " операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством", — говорится в материале.
Источники сообщают, что это связано с тем, что банки не заключили обязательные соглашения с операторами связи по маркировке звонков.
"Другой собеседник РБК, знающий о проблеме, подтвердил, что крупные банки до сих пор не имеют соглашений с операторами по этой услуге", — отмечается в материале.
На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили ввести обязательство для участников массовых звонков или операторов связи информировать абонентов о том, что звонок происходит с использованием голосового робота или синтезированной речи.
Авторы инициативы считают, что в последние годы значительно увеличилось количество автоматизированных звонков — от маркетинговых до информационных рассылок и опросов. Отсутствие обязательного уведомления о роботизированной природе звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и может вводить их в заблуждение.
Банки Финансы РОССИЯ Сбербанк ВТБ Альфа-банк
 
 
