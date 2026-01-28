https://1prime.ru/20260128/rossiya-866963777.html

СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам

СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам - 28.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам

Российские пользователи перестали видеть идентификацию звонков от крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщает РБК. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T07:36+0300

2026-01-28T07:36+0300

2026-01-28T07:36+0300

банки

финансы

россия

сбербанк

втб

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863771951_0:269:2561:1709_1920x0_80_0_0_5b90a0727f8e0777aa7de774ad1c2241.png

МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Российские пользователи перестали видеть идентификацию звонков от крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщает РБК. "С 27 января "большая четверка " операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством", — говорится в материале. Источники сообщают, что это связано с тем, что банки не заключили обязательные соглашения с операторами связи по маркировке звонков. "Другой собеседник РБК, знающий о проблеме, подтвердил, что крупные банки до сих пор не имеют соглашений с операторами по этой услуге", — отмечается в материале.На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили ввести обязательство для участников массовых звонков или операторов связи информировать абонентов о том, что звонок происходит с использованием голосового робота или синтезированной речи. Авторы инициативы считают, что в последние годы значительно увеличилось количество автоматизированных звонков — от маркетинговых до информационных рассылок и опросов. Отсутствие обязательного уведомления о роботизированной природе звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и может вводить их в заблуждение.

https://1prime.ru/20260126/gosduma-866922379.html

https://1prime.ru/20260125/banki--866878474.html

https://1prime.ru/20260123/banki-866819242.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, сбербанк, втб, альфа-банк