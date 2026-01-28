https://1prime.ru/20260128/rossiya-866963777.html
СМИ: крупнейшие банки перестали отправлять звонки с маркировкой россиянам
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Российские пользователи перестали видеть идентификацию звонков от крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, сообщает РБК. "С 27 января "большая четверка " операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством", — говорится в материале. Источники сообщают, что это связано с тем, что банки не заключили обязательные соглашения с операторами связи по маркировке звонков. "Другой собеседник РБК, знающий о проблеме, подтвердил, что крупные банки до сих пор не имеют соглашений с операторами по этой услуге", — отмечается в материале.На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили ввести обязательство для участников массовых звонков или операторов связи информировать абонентов о том, что звонок происходит с использованием голосового робота или синтезированной речи. Авторы инициативы считают, что в последние годы значительно увеличилось количество автоматизированных звонков — от маркетинговых до информационных рассылок и опросов. Отсутствие обязательного уведомления о роботизированной природе звонка снижает доверие граждан к телефонной связи и может вводить их в заблуждение.
