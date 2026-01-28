Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности - 28.01.2026, ПРАЙМ
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности - 28.01.2026, ПРАЙМ
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город. | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город. "Мне кажется, неслучайно, что этот день (памяти жертв Холокоста - ред.) в соответствии с известным решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, совпал и с днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта. И, прежде всего, жертвами стали представители гражданского населения всех национальностей. Это именно гражданские, некомбатанты, как в таком случае говорят, не военные", - сказал Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой. "Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город - конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь", - подчеркнул глава российского государства.
рф
22:15 28.01.2026 (обновлено: 23:01 28.01.2026)
 
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности

Путин: блокада Ленинграда является преступлением против человечности

© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город.
"Мне кажется, неслучайно, что этот день (памяти жертв Холокоста - ред.) в соответствии с известным решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, совпал и с днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта. И, прежде всего, жертвами стали представители гражданского населения всех национальностей. Это именно гражданские, некомбатанты, как в таком случае говорят, не военные", - сказал Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой.
"Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город - конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь", - подчеркнул глава российского государства.
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Рубежный камень в мемориальном военно-историческом комплексе Невский пятачок. 27 января 2026 - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"
27 января, 14:55
27 января, 14:55
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала