Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город. "Мне кажется, неслучайно, что этот день (памяти жертв Холокоста - ред.) в соответствии с известным решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, совпал и с днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта. И, прежде всего, жертвами стали представители гражданского населения всех национальностей. Это именно гражданские, некомбатанты, как в таком случае говорят, не военные", - сказал Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой. "Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город - конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь", - подчеркнул глава российского государства.
