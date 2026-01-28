Мантуров рассказал о росте мощностей химпрома России

https://1prime.ru/20260128/rossiya-866983715.html

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Мощности российской химической промышленности в последние годы показывают только рост - так, с 2022 года они увеличились примерно на 14%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на фоне информации о сокращении мощностей химического производства в Европе. Согласно отчету Европейского совета химической промышленности (CEFIC), Европа с 2022 по 2025 год лишилась 9% общей мощности своего химического производства. Закрытия предприятий охватили всю Европу, включая ключевые страны химической промышленности. Больше всего мощностей потеряла Германия. "Мощности российского химпрома в последние годы только росли, с 2022 года они увеличились примерно на 14% (в частности, по этилену увеличение мощностей на 25,3%, по пластмассам - на 11%, по минеральным удобрениям - на 23%). Это результат системной господдержки отрасли, направленной на обеспечение технологического суверенитета по всем цепочкам создания критически важных соединений, и реализации бизнесом масштабных инвестиционных проектов", — сказал Мантуров журналистам. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во вторник сообщил, что химические предприятия России с 2022 года проинвестировали в развитие 4,8 триллиона рублей. Министр подчеркнул, что способность государства обеспечить себя новыми материалами является базовым условием для обеспечения технологического суверенитета и лидерства.

