ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях

ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях

2026-01-28T23:55+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях, соответствующие запросы уже направлены ритейлерам, сообщило ведомство. "ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продовольственных товаров. Соответствующие запросы служба направила в 11 крупнейших розничных организаций", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о сетях группы Х5, "Магните", "Дикси", "Ашане", "О'Кей", "Ленте", "Метро", "Монетке", "Глобусе", "Мария Ра" и "Азбуке вкуса". Служба запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Анализу будут подлежать все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. "Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке", - уточнили в ФАС. По результатам в случае выявления нарушений ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения.

