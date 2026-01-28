Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях - 28.01.2026
ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях
ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях - 28.01.2026, ПРАЙМ
ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях, соответствующие запросы уже направлены... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях, соответствующие запросы уже направлены ритейлерам, сообщило ведомство. "ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продовольственных товаров. Соответствующие запросы служба направила в 11 крупнейших розничных организаций", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о сетях группы Х5, "Магните", "Дикси", "Ашане", "О'Кей", "Ленте", "Метро", "Монетке", "Глобусе", "Мария Ра" и "Азбуке вкуса". Служба запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Анализу будут подлежать все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. "Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке", - уточнили в ФАС. По результатам в случае выявления нарушений ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения.
бизнес, магнит, дикси, ашан
Бизнес, Магнит, Дикси, Ашан
23:55 28.01.2026
 
ФАС проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях

ФАС проанализирует наценки в 11 торговых сетях на продукты в 26 категориях

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки в торговых сетях на продукты в 26 категориях, соответствующие запросы уже направлены ритейлерам, сообщило ведомство.
"ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продовольственных товаров. Соответствующие запросы служба направила в 11 крупнейших розничных организаций", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты
16 декабря 2025, 16:15
Уточняется, что речь идёт о сетях группы Х5, "Магните", "Дикси", "Ашане", "О'Кей", "Ленте", "Метро", "Монетке", "Глобусе", "Мария Ра" и "Азбуке вкуса".
Служба запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года.
Анализу будут подлежать все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
"Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке", - уточнили в ФАС.
По результатам в случае выявления нарушений ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения.
Дума
ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен
26 января, 23:46
 
