https://1prime.ru/20260128/schroder-866976466.html

"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе

"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе - 28.01.2026, ПРАЙМ

"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе

Высказывания бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера размывают негативный образ России в восприятии западных стран, пишет Berliner Zeitung. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T17:19+0300

2026-01-28T17:19+0300

2026-01-28T17:19+0300

украина

брюссель

германия

герхард шредер

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/36/841983685_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f318da5772f7517d047507df8cf4282a.jpg

МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Высказывания бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера размывают негативный образ России в восприятии западных стран, пишет Berliner Zeitung."Нервозность, возникающая при малейшем задевании образа врага, не случайна. Она отражает неуверенность политической элиты, которая не только поддерживает военную кампанию Украины, но и ведет свою собственную гибридную идеологическую войну против России. Неуверенность, потому что ей приходится гадать, в какой степени народ еще поддерживает эту политику. Эти сомнения известны в Брюсселе, они известны в столицах и в редакциях", — говорится в публикации. Автор статьи также прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который охарактеризовал как "ужас" призыв экс-канцлера Шрёдера прекратить демонизацию России. "Очевидно, эстонский министр иностранных дел невысокого мнения о Европе. Или предупреждение Шрёдера о демонизации 143 миллионов россиян и их государства действительно является поводом беспокоиться о судьбе континента?" — отмечается в материале.В пятницу бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в своей публикации для Berliner Zeitung отметил, что Германия должна наладить сотрудничество с Россией в области энергетики. Он также высказался против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".

https://1prime.ru/20260128/daniya-866975548.html

https://1prime.ru/20260126/estoniya-866911961.html

https://1prime.ru/20260128/peregovory-866975077.html

украина

брюссель

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, брюссель, германия, герхард шредер