Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/schroder-866976466.html
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе
Высказывания бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера размывают негативный образ России в восприятии западных стран, пишет Berliner Zeitung. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T17:19+0300
2026-01-28T17:19+0300
украина
брюссель
германия
герхард шредер
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/36/841983685_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f318da5772f7517d047507df8cf4282a.jpg
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Высказывания бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера размывают негативный образ России в восприятии западных стран, пишет Berliner Zeitung."Нервозность, возникающая при малейшем задевании образа врага, не случайна. Она отражает неуверенность политической элиты, которая не только поддерживает военную кампанию Украины, но и ведет свою собственную гибридную идеологическую войну против России. Неуверенность, потому что ей приходится гадать, в какой степени народ еще поддерживает эту политику. Эти сомнения известны в Брюсселе, они известны в столицах и в редакциях", — говорится в публикации. Автор статьи также прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который охарактеризовал как "ужас" призыв экс-канцлера Шрёдера прекратить демонизацию России. "Очевидно, эстонский министр иностранных дел невысокого мнения о Европе. Или предупреждение Шрёдера о демонизации 143 миллионов россиян и их государства действительно является поводом беспокоиться о судьбе континента?" — отмечается в материале.В пятницу бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в своей публикации для Berliner Zeitung отметил, что Германия должна наладить сотрудничество с Россией в области энергетики. Он также высказался против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".
https://1prime.ru/20260128/daniya-866975548.html
https://1prime.ru/20260126/estoniya-866911961.html
https://1prime.ru/20260128/peregovory-866975077.html
украина
брюссель
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/36/841983685_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a0bff93628656a0dad14028af58704a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, брюссель, германия, герхард шредер
УКРАИНА, Брюссель, ГЕРМАНИЯ, Герхард Шредер
17:19 28.01.2026
 
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России вызвали переполох на Западе

BZ: заявления экс-канцлера ФРГ Шрёдера подрывают вражеский образ РФ в глазах Запада

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Высказывания бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера размывают негативный образ России в восприятии западных стран, пишет Berliner Zeitung.
"Нервозность, возникающая при малейшем задевании образа врага, не случайна. Она отражает неуверенность политической элиты, которая не только поддерживает военную кампанию Украины, но и ведет свою собственную гибридную идеологическую войну против России. Неуверенность, потому что ей приходится гадать, в какой степени народ еще поддерживает эту политику. Эти сомнения известны в Брюсселе, они известны в столицах и в редакциях", — говорится в публикации.
Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Премьер Дании провокационно высказалась о России
17:10
Автор статьи также прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который охарактеризовал как "ужас" призыв экс-канцлера Шрёдера прекратить демонизацию России.
"Очевидно, эстонский министр иностранных дел невысокого мнения о Европе. Или предупреждение Шрёдера о демонизации 143 миллионов россиян и их государства действительно является поводом беспокоиться о судьбе континента?" — отмечается в материале.
Флаг Эстонии
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России
26 января, 16:08
В пятницу бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в своей публикации для Berliner Zeitung отметил, что Германия должна наладить сотрудничество с Россией в области энергетики.
Он также высказался против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
В Германии громко высказались после переговоров в Абу-Даби
16:55
 
УКРАИНАБрюссельГЕРМАНИЯГерхард Шредер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала