"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов
"Большая семерка" в прошлом году выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 37,9 миллиарда долларов - это более 70% от иностранного... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:12+0300
2026-01-28T07:12+0300
2026-01-28T07:12+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
рф
япония
сергей лавров
ес
мвф
всемирный банк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Большая семерка" в прошлом году выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 37,9 миллиарда долларов - это более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета, следует из расчетов РИА Новости. При этом с начала работы схемы Украина получила 38,9 миллиарда долларов.
Страны "Большой семерки" в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 31 декабря прошлого года государства выделили Украине по этой схеме уже 38,9 миллиарда долларов.
Еще в конце 2024 года первыми передали средства США - на 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Крупнейшим же донором в рамках схемы является Евросоюз, который направил Украине кредитных средств на 21,1 миллиарда долларов. Остальные средства приходятся на Канаду, Великобританию и Японию.
Помимо кредита от "Большой семерки", средства в прошлом году Украине дополнительно направили ЕС в размере 12,1 миллиарда долларов, Япония (454 миллионов долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (733 миллиона долларов).
Всего украинский бюджет получил от иностранных кредиторов в прошлом году 52,1 миллиарда долларов, 73% из них пришлось на кредит от "Большой семерки".
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
украина
рф
япония
финансы, мировая экономика, украина, рф, япония, сергей лавров, ес, мвф, всемирный банк
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ЯПОНИЯ, Сергей Лавров, ЕС, МВФ, Всемирный банк
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов
"Большая семерка" в 2024 году выдала кредитов Украине на 37,9 миллиарда долларов
