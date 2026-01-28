https://1prime.ru/20260128/semerka-866963324.html

"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Большая семерка" в прошлом году выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 37,9 миллиарда долларов - это более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета, следует из расчетов РИА Новости. При этом с начала работы схемы Украина получила 38,9 миллиарда долларов. Страны "Большой семерки" в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 31 декабря прошлого года государства выделили Украине по этой схеме уже 38,9 миллиарда долларов. Еще в конце 2024 года первыми передали средства США - на 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Крупнейшим же донором в рамках схемы является Евросоюз, который направил Украине кредитных средств на 21,1 миллиарда долларов. Остальные средства приходятся на Канаду, Великобританию и Японию. Помимо кредита от "Большой семерки", средства в прошлом году Украине дополнительно направили ЕС в размере 12,1 миллиарда долларов, Япония (454 миллионов долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (733 миллиона долларов). Всего украинский бюджет получил от иностранных кредиторов в прошлом году 52,1 миллиарда долларов, 73% из них пришлось на кредит от "Большой семерки". После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

