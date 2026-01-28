Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/semerka-866963324.html
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов
"Большая семерка" в прошлом году выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 37,9 миллиарда долларов - это более 70% от иностранного... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:12+0300
2026-01-28T07:12+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
рф
япония
сергей лавров
ес
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866963324.jpg?1769573528
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Большая семерка" в прошлом году выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 37,9 миллиарда долларов - это более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета, следует из расчетов РИА Новости. При этом с начала работы схемы Украина получила 38,9 миллиарда долларов. Страны "Большой семерки" в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 31 декабря прошлого года государства выделили Украине по этой схеме уже 38,9 миллиарда долларов. Еще в конце 2024 года первыми передали средства США - на 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Крупнейшим же донором в рамках схемы является Евросоюз, который направил Украине кредитных средств на 21,1 миллиарда долларов. Остальные средства приходятся на Канаду, Великобританию и Японию. Помимо кредита от "Большой семерки", средства в прошлом году Украине дополнительно направили ЕС в размере 12,1 миллиарда долларов, Япония (454 миллионов долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (733 миллиона долларов). Всего украинский бюджет получил от иностранных кредиторов в прошлом году 52,1 миллиарда долларов, 73% из них пришлось на кредит от "Большой семерки". После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
украина
рф
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, рф, япония, сергей лавров, ес, мвф, всемирный банк
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ЯПОНИЯ, Сергей Лавров, ЕС, МВФ, Всемирный банк
07:12 28.01.2026
 
"Большая семерка" выдала Украине кредиты на 37,9 миллиарда долларов

"Большая семерка" в 2024 году выдала кредитов Украине на 37,9 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Большая семерка" в прошлом году выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 37,9 миллиарда долларов - это более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета, следует из расчетов РИА Новости. При этом с начала работы схемы Украина получила 38,9 миллиарда долларов.
Страны "Большой семерки" в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 31 декабря прошлого года государства выделили Украине по этой схеме уже 38,9 миллиарда долларов.
Еще в конце 2024 года первыми передали средства США - на 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Крупнейшим же донором в рамках схемы является Евросоюз, который направил Украине кредитных средств на 21,1 миллиарда долларов. Остальные средства приходятся на Канаду, Великобританию и Японию.
Помимо кредита от "Большой семерки", средства в прошлом году Украине дополнительно направили ЕС в размере 12,1 миллиарда долларов, Япония (454 миллионов долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (733 миллиона долларов).
Всего украинский бюджет получил от иностранных кредиторов в прошлом году 52,1 миллиарда долларов, 73% из них пришлось на кредит от "Большой семерки".
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАРФЯПОНИЯСергей ЛавровЕСМВФВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала