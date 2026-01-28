https://1prime.ru/20260128/serebro-866968953.html

Экономисты рассказали, как рост цен на серебро повлияет на промышленность

Экономисты рассказали, как рост цен на серебро повлияет на промышленность - 28.01.2026

Экономисты рассказали, как рост цен на серебро повлияет на промышленность

Стремительный рост стоимости серебра в мире не окажет существенного влияния на промышленность, но может затронуть ряд отраслей, в частности ювелирное дело и производство солнечных панелей

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стремительный рост стоимости серебра в мире не окажет существенного влияния на промышленность, но может затронуть ряд отраслей, в частности ювелирное дело и производство солнечных панелей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. С начала года стоимость серебра увеличилась в 1,6 раза и уже приближается к 120 долларам за тройскую унцию - еще 1 января цена на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за унцию. По итогам 2025 года серебро подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%. "Быстрый и сильный рост цен на серебро в начале 2026 года не окажет критического влияния на отрасли промышленности, в которых серебро является незаменимым компонентом. Это связано с тем, что незаменимость серебра в большинстве случаев не означает необходимости больших объемов его потребления", - объяснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. По его словам, во многих технически сложных изделиях (электромобилях, электронике, дата‑центрах, медицине) доля незаменимого серебра составляет лишь малую сумму в общей себестоимости. Поэтому спрос на серебро со стороны большинства отраслей промышленности слабо зависит от цены, отметил аналитик. "Производители заплатят за серебро "втридорога" и переложат эти затраты на конечного потребителя. При этом отпускные цены в большинстве случаев повысятся умеренно", - уточнил он. Среди массово выпускаемых промышленных товаров особая ситуация складывается лишь в сегменте производства солнечных панелей для генерации электрической энергии, отметил эксперт. В себестоимости этих изделий доля серебра достигает 10-15%, что относительно много. На солнечную энергетику сейчас приходится порядка 30% от всего объема мирового промышленного потребления серебра, добавил аналитик. "Для этой отрасли рост цен становится серьезным негативным фактором. Однако удельное потребление указанного металла на единицу продукции имеет тенденцию к сокращению за счет развития технологий и разработки заменителей. В этом плане рост цен на серебро может стать катализатором дальнейшего технического прогресса и сдерживания увеличения себестоимости в отрасли", - полагает Манжос. Максимально негативный эффект рост цен на серебро окажет на глобальную ювелирную отрасль. Поэтому доступность дешевых ювелирных изделий, безусловно, уменьшится, а спрос на них сократится, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". "Не считаем, что рост стоимости серебра окажет существенное давление на отрасль... Даже в условиях роста стоимости серебра автопроизводители могут сократить расходы за счет использования других материалов и комплектации аккумуляторов", - сказала о применении металла в производстве электрокаров аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова. Избыток производственных мощностей в Китае, усиление конкуренции в производстве электрокаров и продолжающийся переход на более дешевые технологии, скорее всего, позволят избежать роста цен на электромобили и не окажут давления на спрос в индустрии, считает эксперт.

